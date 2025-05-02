畢業致詞變造勢？川普勉勵學生 穿插攻擊拜登、模仿秀

美國總統川普在阿拉巴馬大學發表畢業典禮致詞，談及跨性別舉重選手議題時，即興來段模仿秀。（美聯社）

2025/05/02 13:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普週四在阿拉巴馬大學一場畢業典禮前的特別活動上發表演說，內容除了對畢業生的鼓勵與人生建言外，更大量穿插政治性言論，包含模仿跨性別舉重選手、攻擊前總統拜登及指控司法干預，引發爭議並觸發校園外的反制集會。

《美聯社》報導，儘管阿拉巴馬大學校長貝爾（Stuart Bell）在介紹時強調活動焦點是學生，川普的演說卻充斥競選風格。他告訴畢業生，他們是「美國黃金時代的第一屆畢業生」，隨即抨擊在他上任前美國「被佔便宜」，而他卸任的4年「對國家不好」，但他要學生別害怕，稱那只是「脫軌現象」。

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演說中，他發出咕噥聲模仿女性舉重選手，藉此批評「生理男性」的跨性別選手參與女性體育賽事；他還吹噓科技大亨如今都「拍他馬屁」（kissing my ass），並再次謊稱他輸掉的2020年大選存在「舞弊」。

在談論關稅計畫、宣傳執政百日成就（聲稱邊境逮捕人數驟降證明其移民政策有效）並抨擊媒體後，川普才回到畢業生主題，分享了10點人生建議，如「視自己為贏家」、「做獨一無二的自己」及「永不放棄」，並以自己年輕時開發飯店的經驗鼓勵學生努力。

這場演講雖被川普稱為畢業致詞，實為校方在正式畢業典禮前舉辦的特別活動，學生可自行選擇是否參加。在深紅州的阿拉巴馬，川普擁有高支持度，現場群眾對他這番標準的「川式風格」演說反應熱烈。川普也藉機抱怨，指控法院試圖以「正當程序」為由阻止他兌現競選承諾，並質疑「怎能給非法入境者正當程序？」

川普的現身引發校園兩極反應。有學生對總統蒞臨感到興奮，形容是大學生涯「錦上添花」。但也有學生批評校方邀請川普是「背叛」，指責川普敵視學術界。

將政治言論帶入非傳統政治場合對川普而言並非首次。他曾在中情局悼念儀式、童子軍大會等場合發表爭議性政治談話。

美國總統川普於5月1日在阿拉巴馬州塔斯卡盧薩的阿拉巴馬大學發表畢業典禮致詞。（美聯社）

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