趁中共內鬥加劇之際 美國CIA發布招募中國特工影片

美國中央情報局（CIA）5月1日在社群平台X發布兩段好萊塢風格的影片，旨在招募對中共不滿的中國特工，兩段影片片長合計3分鐘，旁白均以華語配音。（路透資料照）

2025/05/02 12:24

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）5月1日在社群平台X發布兩段好萊塢風格的影片旨在招募中國異議人士，讓那些對中共不滿的高官和基層幹部為美國工作，第一段影片是招募中共高官，第二段影片則是招募辛勤工作且希望掌握自己命運的中共基層幹部。兩段影片片長合計3分鐘，旁白均以華語配音。

CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe） 表示：「CIA的目標是招募那些希望幫助美國的中國人，CIA的主要職責之一是為總統和我們的政策制定者收集情報，我們行事方式之一就是招募能夠幫助我們竊取機密的特工。」

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這兩段影片視頻5月1日已在CIA的X上線，第一段影片針對美方認為可能願意對話的中共高官。近年來，中共許多黨政高官目睹自己的同事落馬、入獄，甚至在某些情況下「被失蹤」。CIA透過揭露中共殘酷的高層內鬥，招募那些希望改變自己命運，以及希望為自己和家人留條後路的中共高官。CIA這段影片在結尾意有所指的說道：「掌握自己的命運。」

自中共總書記習近平上台以來，不時傳出中共高官無預警缺席重要場合或失蹤的消息，從中國前外長秦剛突然失蹤，到最近備受外界關注的是中共軍方第三號人物何衛東被抓的傳言等，都顯示中共高官在官場內鬥中朝不保夕的現象。

前白宮國家安全會議亞洲事務主任韋德寧（Dennis Wilder）表示，這類招募影片對CIA的中國行動來說是前所未見的，這些影片試圖利用習近平對中共高層大清洗運動的擔憂，其中包括對中共軍隊高層的持續清洗。

CIA發布第二段影片，則專門針對中共基層幹部。影片揭露辛勤工作的中共基層幹部，職業發展軌跡並不理想，他們的工作只會讓中共政府少數精英受益。

第二段影片的旁白說：「中共領導人未能兌現一再承諾的繁榮，這已成為眾所周知的秘密……，萬事開頭難，現在是時候開始為自己的夢想而努力了。」CIA在影片結尾說道：「天助自助者，命運由你掌控。」

雷克里夫表示：「相信這些影片能夠突破中共防火牆，被牆內知情人士看到。」

CIA先前發布了有關如何透過暗網聯繫CIA的華語說明，該說明已覆蓋數百萬人。

雷克里夫表示，CIA的聯繫熱線是開放的，現在他希望中國境內的人士能夠站出來，但強調他們的對話內容將會保密。

雷克里夫今年4月在一份內部備忘錄中警告，在美國歷史上，沒有任何對手比中共構成更嚴峻挑戰，沒有任何對手比中共是更強大的戰略競爭對手，中共是CIA的首要任務。

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