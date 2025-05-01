美中對抗升溫！CIA突發宣傳片 公開策反中國人當間諜

CIA今天在官方X平台發布公開策反中國人，甚至中共高官成為美國間諜的影片，引發各界熱議。（圖翻攝自CIA官方X平台）

2025/05/01 22:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中對抗近年有升溫趨勢，川普重返白宮後祭出的對等關稅大刀，又讓雙邊關係進一步惡化。沒想到美國中央情報局（CIA）今天（5/1）在官方X平台發布公開策反中國人，甚至中共高官成為美國間諜的影片，引發各界熱議。

CIA台灣時間1日晚間在官方X平台，發布2段分別以簡體中文「選擇合作的原因：成為命運的主宰者」、「選擇合作的原因：創造美好遠景」為題的宣傳影片。第一段影片內容為，一名中共高官在複雜而不安的情勢中尋求安穩的故事，主角自述他在中國共產黨內一步一步往上升，同時他也看著職位原先比他高的人，一個個被棄如敝屣（暗指習近平黨內清除異己），慢慢地他也意識到自己恐怕也將遭受同樣的命運，黨內同志甚至被自己認為是朋友的人，都希望把他踢開，取代他的位置，主角開始害怕哪天稍有不慎，自己和家人就會「被消失」。

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主角深知，即便地位再高，也無法在這樣險惡多變的環境下保護自己的家人，他所擁有的一切，可能隨時化為烏有，他希望掌握自己的命運，找到一條能夠保護家人和自己多年辛苦累積成果的道路。因此他做出決定，就是聯絡美國中央情報局。

第二段影片則是從中國政府基層人員的視角出發，影片主角自覺自己每天辛勤工作、努力耕耘，最終都是為他人坐收，他也想要一個美好的人生，但好像只有少數人可以得到這種美好，「領導們口口聲聲說要讓人民過上好日子，但結果全不是這麼一回事。從小到大，黨教育我們只要勤奮地遵從領導指定的道路就會前途無量，可事實是原本應該大家分享的這一片天，如今只剩少數獨享」。為了擁有不一樣的人生，這二段影片的主角也決定聯繫中情局提供情資。2段影片製作水準相當高，最後還附上如何私下與中情局聯繫的管道和方式。

CIA表示，他們知道有許多中國人希望，透過安全的方式跟他們聯繫，他們尊重且非常重視每位願意跟他們交流的人，保護全球各地與他們聯繫的人是他們的使命之一，「你是不是有管道，可以掌握中共高層的內幕資訊？你手上是不是握有任何涉及國家安全、貿易、外交或先進科技政策的情報？又或者你是一名對未來感到擔憂的中共軍官？請跟我們聯絡，我們能協助你在這個動盪不安的環境中找到安心的方法。」CIA兩段公開策反中國人當美國間諜的影片，曝光短短1小時，就吸引逾10萬人觀看。

CIA今天5月1日在官方X平台發布公開策反中國人甚至中共高官成為美國間諜的影片，引發各界熱議。（圖翻攝自CIA官方X平台）

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