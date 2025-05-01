為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普揮「美國優先」大旗 全美唯一公里制公路也被檢討

    美國第19號州際公路的公里制里程標示。（美聯社檔案照）

    美國第19號州際公路的公里制里程標示。（美聯社檔案照）

    2025/05/01 20:53

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普重返白宮後，大力推行「美國優先」政策，連唯一使用公制標示里程的美國19號州際公路（Interstate 19，I-19），也成為檢討對象。《華爾街日報》4月30日報導，運輸部考慮將這條公路，改用英里標示，以「恢復美國標準」。

    這條連接亞利桑那州土桑市和墨西哥邊境的高速公路，總長約63英里（約101公里），全線都在亞利桑那州境內，是美國試圖推行公制計畫的遺產：1975年總統福特簽署法案推行公制，將這條當時正在興建的公路作為試行地點。然而，後來雷根總統任內終止推廣公制，I-19就成為全美僅存的「公里制公路」。

    運輸部發言人賽斯摩爾（Nate Sizemore）說，「開車行駛在美國，應該無疑地是美國式的，而非仿照外國制度」。他說，將檢討這條公路，這是「恢復美國標準，確保我國基礎設施易於了解和導航的更廣泛行動一部分」。

    前福斯新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）說，北韓、伊朗、中國都使用公制，美國不該仿效這些國家，他甚至認為，以公里標示的邊境公路會有國安風險，因為「防禦第一線，就是要讓敵人在路上搞不清楚狀況」。

    白宮未回應此事。州政府則說，2009年曾試圖改用英里標示，但是在地方反彈下作罷。

    《華爾街日報》報導指出，這股反對情緒至今仍存在，當地居民和商家認為，公里標示並不影響生活，反成地方特色，若改用英里，商家宣傳和導航標示都要更改，茲事體大。

    69歲居民夏羅（Don Sharlow）說，跨過邊界就是墨西哥，那邊就使用公制，沒有必要改。支持川普的居民戴佛絲（Amy DeFosse）說希望維持現狀，這和支持川普政策並不衝突。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播