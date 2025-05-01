川普揮「美國優先」大旗 全美唯一公里制公路也被檢討

美國第19號州際公路的公里制里程標示。（美聯社檔案照）

2025/05/01 20:53

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普重返白宮後，大力推行「美國優先」政策，連唯一使用公制標示里程的美國19號州際公路（Interstate 19，I-19），也成為檢討對象。《華爾街日報》4月30日報導，運輸部考慮將這條公路，改用英里標示，以「恢復美國標準」。

這條連接亞利桑那州土桑市和墨西哥邊境的高速公路，總長約63英里（約101公里），全線都在亞利桑那州境內，是美國試圖推行公制計畫的遺產：1975年總統福特簽署法案推行公制，將這條當時正在興建的公路作為試行地點。然而，後來雷根總統任內終止推廣公制，I-19就成為全美僅存的「公里制公路」。

請繼續往下閱讀...

運輸部發言人賽斯摩爾（Nate Sizemore）說，「開車行駛在美國，應該無疑地是美國式的，而非仿照外國制度」。他說，將檢討這條公路，這是「恢復美國標準，確保我國基礎設施易於了解和導航的更廣泛行動一部分」。

前福斯新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）說，北韓、伊朗、中國都使用公制，美國不該仿效這些國家，他甚至認為，以公里標示的邊境公路會有國安風險，因為「防禦第一線，就是要讓敵人在路上搞不清楚狀況」。

白宮未回應此事。州政府則說，2009年曾試圖改用英里標示，但是在地方反彈下作罷。

《華爾街日報》報導指出，這股反對情緒至今仍存在，當地居民和商家認為，公里標示並不影響生活，反成地方特色，若改用英里，商家宣傳和導航標示都要更改，茲事體大。

69歲居民夏羅（Don Sharlow）說，跨過邊界就是墨西哥，那邊就使用公制，沒有必要改。支持川普的居民戴佛絲（Amy DeFosse）說希望維持現狀，這和支持川普政策並不衝突。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法