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    貨船翻覆2000隻羊落海 160隻等不到救援淪亡魂

    貨輪意外翻覆，導致2000隻羊群落海。（擷取自X）

    貨輪意外翻覆，導致2000隻羊群落海。（擷取自X）

    2025/05/01 20:39

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一艘從非洲索馬利亞（Somalia）運送羊隻的貨輪，原本駛向波斯灣國家，卻在開齋節前夕因超載擱淺、最終翻覆，造成大量羊隻溺斃。事故發生在接近葉門時，當時海面上漂浮著數千隻羊，儘管漁民們奮力救援，駕著小船將羊拉上木船，但仍造成160隻羊成為海中的亡魂。

    據綜合外媒體報導，4月26日一艘貨船從非洲索馬利亞出發，原定計劃往吉布地。然而，因船隻嚴重超載超過2000隻羊，沒想到在接近葉門領海的亞丁海岸附近翻覆，導致約160隻羊在海裡溺斃。根據當地多方消息來源證實，船上牲畜數量達數千隻，過度裝載被認為是導致船隻翻覆和沉沒的主要原因之一。

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