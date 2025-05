貨船翻覆2000隻羊落海 160隻等不到救援淪亡魂

2025/05/01 20:39

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕一艘從非洲索馬利亞(Somalia)運送羊隻的貨輪,原本駛向波斯灣國家,卻在開齋節前夕因超載擱淺、最終翻覆,造成大量羊隻溺斃。事故發生在接近葉門時,當時海面上漂浮著數千隻羊,儘管漁民們奮力救援,駕著小船將羊拉上木船,但仍造成160隻羊成為海中的亡魂。

據綜合外媒體報導,4月26日一艘貨船從非洲索馬利亞出發,原定計劃往吉布地。然而,因船隻嚴重超載超過2000隻羊,沒想到在接近葉門領海的亞丁海岸附近翻覆,導致約160隻羊在海裡溺斃。根據當地多方消息來源證實,船上牲畜數量達數千隻,過度裝載被認為是導致船隻翻覆和沉沒的主要原因之一。

????????A ship carrying sheep ran aground in Yemeni waters????????



????People struggled to save the animals. Although sheep can swim, it becomes very difficult when they have yet to be sheared. When wet, their wool becomes very heavy making it hard for them to stay afloat???? pic.twitter.com/Yu57dRItW8