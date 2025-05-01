劍指中、印、伊！美參院推法案 購買俄國能源擬課500％懲罰關稅

共和黨籍資深聯邦參議員葛蘭姆（右）指出，俄羅斯顯然在玩把戲，這一點正逐漸為川普總統所察覺。（美聯社資料照）

2025/05/01 19:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨籍資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）正積極推動《2025年制裁俄羅斯法案》。該法案不僅擬對俄羅斯實施嚴厲制裁，更計劃對購買俄國石油、天然氣及鈾等能源的國家，課徵高達500%的懲罰性關稅。此舉旨在促使莫斯科認真談判，結束自2022年入侵烏克蘭引發的戰爭。

據《彭博》報導，作為川普總統的重要盟友，葛蘭姆透露已獲得72位參議員承諾支持該法案，遠超克服議事杯葛所需的60票，更足以推翻總統潛在否決權。據《華爾街日報》報導，連署者橫跨兩黨，包括參院多數黨領袖圖恩（John Thune）和少數黨領袖舒默（Chuck Schumer），顯示參院在此議題上的高度共識。

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此舉正值川普試圖兌現終結烏克蘭戰事的競選承諾之際。儘管烏克蘭曾提出30天全面停火建議，但俄羅斯總統普廷僅願在5月8日至10日二戰勝利紀念活動期間短暫休兵。葛蘭姆表示：「俄羅斯顯然在玩把戲，這一點正逐漸為川普總統所察覺。」

葛蘭姆稱此法案目標是幫助總統川普，達成體面且公正的協議。他是在美國與烏克蘭宣布達成自然資源使用權協議的同日發表此言論，該協議一定程度安撫了擔憂川普可能動搖對烏支持的基輔官員。葛蘭姆警告普廷「若想玩弄川普將犯下大錯」，稱此法案是「川普總統工具箱裡的工具」，並強調「當總統認為我們陷入僵局時，就會採取行動」。

該法案由葛蘭姆與民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）共同提出，主要包含兩大措施：一是對俄羅斯及支持其侵略的國家實施一級與二級制裁，包括禁止美國公民購買俄羅斯主權債務；二是對購買俄國能源產品的國家課徵500%關稅。

葛蘭姆辦公室指出，關稅措施預計對中國、印度和伊朗衝擊最大。雖可能影響歐洲盟友，但近期與多國使館溝通顯示，各國需明確立場：「與西方及烏克蘭站在一起，還是與俄羅斯為伍」。儘管歐盟已減少對俄能源依賴，2024年俄國仍供應歐盟約17%天然氣及18%液化天然氣。

葛蘭姆形容這些措施對俄羅斯經濟將是「毀滅性打擊」（bone-crushing）。他表示：「我想要通過談判結束戰爭，以體面且公正的方式。我認為川普是實現這一目標的最佳人選，但這些制裁代表了參院的立場，即我們視俄羅斯為主要肇事方。」布魯門塔也認為，此法案向普廷傳遞了國會堅定支持烏克蘭的訊息。

在眾議院，由賓州共和黨眾議員費茲派翠克（Brian Fitzpatrick）提出的對應法案，已獲約26位跨黨派議員連署。葛蘭姆表示，眾議院也有足夠支持使該法案進入表決程序。

葛蘭姆預測，普廷最終必須在與川普談判結束戰爭，或面臨俄羅斯經濟被「摧毀」間做出選擇。白宮尚未就此事發表評論。

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