為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國航空貴賓室餐盤縮水！ 顧客取餐量受限 專家怒批為省成本

    美國航空貴賓室採用尺寸較小的餐盤，航空專家認為是為了控制食物成本，示意圖。（彭博）

    美國航空貴賓室採用尺寸較小的餐盤，航空專家認為是為了控制食物成本，示意圖。（彭博）

    2025/05/01 20:23

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國航空在貴賓室採用尺寸較小的餐盤，航空專家認為此舉可能是為了限制顧客取餐量，以控制食物成本；並指出餐盤容量不足，嚴重影響使用的便利性。此外，也有不少網友在Reddit反映類似情況。

    紐約郵報》報導，美國航空近日被指控，在其貴賓室使用較小的餐盤，藉此限制顧客取餐量，以控制食物成本。旅遊網站《View From the Wing》的航空專家勒夫（Gary Leff）指出，這些餐盤容量有限，不便盛裝不同類型的餐點，部分食物甚至會從盤中滑落。他認為，這項做法可能是美航為了節省成本所採取的措施。

    根據美國航空網站介紹，貴賓室為旅客提供高端休憩空間，設有個人旅行協助、淋浴間與自助餐等設施。但勒夫諷刺，「儘管標榜奢華設施，但貴賓室竟然小氣到連正常尺寸的盤子都不願意提供」。他更直言，「如果美航真的希望提升顧客體驗，應該從基本的餐具做起，因為他們的餐點也稱不上特別出色」。

    對於這項措施，不少網友也在Reddit上表達不滿。早在2022年就有旅客問「有人發現貴賓室的盤子變小了嗎」？也有網友推測，美航或許是為了減少食物浪費，但實際上反而看到更多人因盤子太小，而將食物掉到地上，可能進一步增加清潔成本。截至目前，美國航空尚未針對相關質疑做出回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播