美國航空貴賓室餐盤縮水！ 顧客取餐量受限 專家怒批為省成本

美國航空貴賓室採用尺寸較小的餐盤，航空專家認為是為了控制食物成本，示意圖。（彭博）

2025/05/01 20:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空在貴賓室採用尺寸較小的餐盤，航空專家認為此舉可能是為了限制顧客取餐量，以控制食物成本；並指出餐盤容量不足，嚴重影響使用的便利性。此外，也有不少網友在Reddit反映類似情況。

《紐約郵報》報導，美國航空近日被指控，在其貴賓室使用較小的餐盤，藉此限制顧客取餐量，以控制食物成本。旅遊網站《View From the Wing》的航空專家勒夫（Gary Leff）指出，這些餐盤容量有限，不便盛裝不同類型的餐點，部分食物甚至會從盤中滑落。他認為，這項做法可能是美航為了節省成本所採取的措施。

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根據美國航空網站介紹，貴賓室為旅客提供高端休憩空間，設有個人旅行協助、淋浴間與自助餐等設施。但勒夫諷刺，「儘管標榜奢華設施，但貴賓室竟然小氣到連正常尺寸的盤子都不願意提供」。他更直言，「如果美航真的希望提升顧客體驗，應該從基本的餐具做起，因為他們的餐點也稱不上特別出色」。

對於這項措施，不少網友也在Reddit上表達不滿。早在2022年就有旅客問「有人發現貴賓室的盤子變小了嗎」？也有網友推測，美航或許是為了減少食物浪費，但實際上反而看到更多人因盤子太小，而將食物掉到地上，可能進一步增加清潔成本。截至目前，美國航空尚未針對相關質疑做出回應。

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