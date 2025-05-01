英AV男優涉斬首分屍同性情侶 冰櫃藏頭顱、殘肢裝入行李箱棄屍

哥倫比亞籍的莫斯奎拉涉嫌將一對情侶斬首，並將頭顱藏於冰櫃。（圖取自Facebook）

2025/05/01 16:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國近日開庭審理一起駭人聽聞的雙屍命案。檢方指控一名哥倫比亞籍的AV男優莫斯奎拉（Yostin Andres Mosquera），涉嫌在倫敦西區一處公寓內，殘忍謀殺一對年長男性情侶並將其斬首分屍。據悉，兇嫌將兩名被害者的頭顱藏於冰櫃內，其餘殘肢則裝入行李箱，運至約160公里外的布里斯托（Bristol）著名地標克利夫頓吊橋（Clifton Suspension Bridge）棄置。

《紐約郵報》報導，檢方指出，35歲的莫斯奎拉被控於2024年7月8日，在62歲的阿方索（Albert Alfonso）與71歲的朗沃斯（Paul Longworth）的住處行兇。兩天後的7月10日晚間，有人目擊莫斯奎拉出現在布里斯托的克利夫頓吊橋旁，身邊放著一個大型紅色行李箱。一名單車騎士上前關心，以為他是迷途的旅客，莫斯奎拉當時謊稱箱內裝的是汽車零件。

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然而，檢方表示，該紅色行李箱內裝的正是阿方索與朗沃斯的無頭殘肢。警方隨後在莫斯奎拉攜帶的另一個銀色大行李箱內發現更多屍塊，並在被害人倫敦住處的冰櫃中找到了兩人的頭顱。

法庭審理指出，莫斯奎拉受雇與阿方索進行「極端性愛」。檢方控其先鎚殺朗沃斯，再於性行為中刺死阿方索，過程更被錄下。他行兇後據稱還唱歌跳舞，雖承認對阿方索犯下過失殺人罪，但遭檢方拒絕。

調查顯示，阿方索有特殊性癖好，常付費給莫斯奎拉及另一名男子進行被檢方形容為「有辱人格」的性行為，並拍攝影片上傳網路，朗沃斯對此知情但未參與。莫斯奎拉曾多次從哥倫比亞赴英與兩人相處，被害情侶也曾赴哥國探視他，社群媒體上甚至留有三人出遊的合照。

檢方進一步指控，莫斯奎拉在行兇後試圖盜取被害人財物，曾嘗試轉帳超過5000美元（約新台幣16萬3900元）至自己帳戶，並從ATM提領超過1000美元（約新台幣3萬2780元）現金。他還製作了包含被害人所有銀行資訊的PowerPoint文件。

此外，案發前數週，莫斯奎拉曾在電腦上搜尋「倫敦連環殺手」、「開膛手傑克」相關電影，以及被害人房產價值，並瀏覽購買冰櫃的資訊，顯示可能早有預謀。莫斯奎拉否認蓄意殺人，全案仍在審理中。

莫斯奎拉（左）被控在阿方索（中）與朗沃斯位於倫敦西區的家中將兩人謀殺。（圖取自Facebook）

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