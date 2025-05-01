提大象感受地震作比喻 賀錦麗復出轟川普：煽動恐懼者最擅長分化

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）打破選後沉默，公開發表演說批評前總統川普。（路透）

2025/05/01 15:08

〔記者陳成良／綜合報導〕沉寂多時的美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）4月29日現身，對總統川普執政百日後的「美國願景」提出嚴厲批評。在舊金山一場晚宴的嚴肅演說中，她提及聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）大象在地震中圍圈互助的網路影片，還帶著招牌笑聲要聽眾「沒看過就去Google一下」。影片中大象們感受到地震時，「圍成一圈互相依靠，保護最脆弱的同伴」。她以此作為強力的隱喻，說明試圖煽動恐懼者最擅長分化、擊破，「讓每個人覺得自己孤立無援」。

《紐約郵報》報導，賀錦麗這個略顯奇特的比喻，出現在她描繪川普治下美國黯淡景象的演說中段。這場由訓練女性參政的進步派組織「Emerge」主辦的晚宴，成為賀錦麗自去年大選失利後，少數公開批評川普的場合。

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演說中，賀錦麗指控川普製造了「現代總統史上最大的人為經濟危機」，批評其魯莽的關稅政策傷害勞工家庭、衝擊退休帳戶並癱瘓企業。她也抨擊川普「全面背棄」美國理念，其無視國會或法院制衡的行為恐導致「憲政危機」。此外，她還譴責川普打壓大學學術獨立，並暗示其政府在遣返薩爾瓦多幫派成員事件中違反法院命令、「未經正當程序拘留公民」。

自去年11月敗選後，賀錦麗大多保持低調，與部分積極活躍的民主黨同志形成對比。外界持續猜測她的政治未來，可能包括角逐加州州長或再次挑戰總統大位。儘管演說未透露動向，但她明確向進步派支持者喊話，坦言「情況好轉前可能變得更糟」，但強調「我們準備好了，我們不會潰散」，呼籲支持者團結奮鬥，奪回國家的歸屬感。

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