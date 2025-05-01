美國火辣女嫌通緝照「渾圓UU快炸出」！ 「胸」狠畫面全網暴動

美國紐約警方（NYPD Officer）近來發布一張34歲女子露西（Lucie Lora）的通緝海報，意外在網上各大社群平台掀起轟動。（圖擷取自IG）

2025/05/01 15:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約警方（NYPD Officer）近來發布一張通緝海報，意外在網上各大社群平台掀起轟動，因為海報上刊登照片，為一名身材火辣、有著一對傲人巨乳的女嫌，朝著鏡頭擺出十分性感、渾圓雙乳快要從衣服中彈跳而出的自拍姿勢，令大批網友驚嘆不已，也非常好奇警方究竟從哪裡取得這張照片。

綜合外媒報導，紐約警方在美國在今年4月時，發布一張針對現年34歲女子露西（Lucie Lora）的通緝海報。警方指出，露西涉嫌她的38歲哥哥卡洛斯（Carlos Lora Diaz），在4月24日上午9點多，前往位於皇后區一間公寓搶走前女友的戒指，雖然最後並未得逞，但卡洛斯在搶奪過程中弄傷對方手指，事後還將人狠狠推倒在地。

警方表示，這對兄妹在犯案後雙雙逃逸，才讓警方為此發布通緝令。然而，警方在選擇露西的通緝照時，竟選用露西的性感爆乳自拍照，從照片顯示，露西對著鏡頭撥弄頭髮，還身穿一件大秀事業線的深V上衣，如此模樣與通緝文字擺在一起顯得十分突兀，也因此在這張「犯案美照」曝光後，立即在網上掀起大批網友暴動。

許多網友直呼，哪怕他們在路上看到露西，可能都不忍告訴報警方情報，但根據警方最新聲明，經過不到一星期的調查，警方已循線鎖定這對兄妹的位置，並在上月30日順利將2人逮捕歸案，同時指控他們犯下2級搶劫未遂罪。另外，不少網友非常好奇詢問警方究竟是從何處取得露西非常養眼的火辣照，但警方並未回應相關問題。

不少網友非常好奇詢問警方究竟是從何處取得露西非常養眼的火辣照，但警方並未回應相關問題。（圖擷取自「Worldstar Hip Hop」官網）

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