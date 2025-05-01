尹錫悅再遭起訴涉濫權發布戒嚴令 南韓檢方追加罪名

南韓前總統尹錫悅。（美聯社）

2025/05/01 14:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅因去年發布戒嚴令，週四（1日）再遭檢方以「濫用職權妨礙權利行使罪」追加起訴，但未被羈押。此舉加劇了這位已被彈劾下台領袖的法律困境，他先前已因涉嫌策動內亂接受審判。

《法新社》報導，檢方的「緊急戒嚴特別偵查本部」指出，這項新起訴是在尹錫悅遭罷免後，經過進一步深入調查所提出的。尹錫悅的核心爭議源於去年12月3日，他突然宣布全國戒嚴，並派遣武裝士兵前往國會，意圖中止國家民主運作。然而，該戒嚴令僅維持約六小時，隨即遭翻越圍欄進入國會的在野黨議員投票否決。國會其後以此為由彈劾尹錫悅。

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今年四月，南韓憲法法院維持國會彈劾決定，64歲的尹錫悅被剝奪所有總統權力與特權，並被迫遷出總統官邸。早在今年1月26日，檢方便已針對戒嚴事件，以涉嫌「帶頭髮動內亂」罪名起訴當時仍在位的尹錫悅，該罪名不在總統豁免權範圍內。特別偵查本部表示，在推進內亂罪審判的同時，也持續就濫用職權指控進行補充調查，最終決定追加起訴。

此次追加起訴前一天，檢調單位才剛搜索了尹錫悅位於首爾的私人住宅，以調查其妻子金建希及一名薩滿巫師被指控代表前第一夫人收受鉅額賄賂的案件。

若內亂罪名成立，尹錫悅最高可能面臨終身監禁甚至死刑的判決，不過南韓自1997年以來已實際上暫停執行死刑。尹錫悅是南韓史上第二位遭彈劾罷免的總統，也是第三位遭國會彈劾的總統。隨著尹錫悅下台，南韓預計將於今年6月3日舉行總統補選。

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