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    尹錫悅再遭起訴！濫權調兵封鎖國會 南韓檢方：罪證確鑿

    南韓檢方1日再以濫用職權罪名起訴前總統尹錫悅。（法新社資料照）

    南韓檢方1日再以濫用職權罪名起訴前總統尹錫悅。（法新社資料照）

    2025/05/01 14:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓檢察廳緊急戒嚴特別偵查本部1日發布消息，以「涉嫌濫用職權妨礙權利行使罪」為由，對前總統尹錫悅提起公訴。

    《韓聯社》報導，南韓檢方指控尹錫悅涉嫌於去年12月3日，與時任國防部長官金龍顯等人合謀，宣布了緊急戒嚴。尹錫悅被控「濫用職權動員軍警執行責任範疇外的任務」。

    據檢方調查，違法行為包括調動武裝力量前往國會和中央選舉管理委員會等機關，封鎖、佔據了相關設施，並限制人員出入。

    尹錫悅還被指控藉由阻止議員進入議事堂、企圖非法拘捕議員等手段，阻止國會表決戒嚴解除案，及動員情報司令部所屬部隊，妨礙中央選舉管理委員會職員工作。

    此前，檢方曾於1月26日以「涉嫌帶頭發動內亂」一項罪名，對時任總統尹錫悅提起公訴。在尹錫悅被罷免並失去豁免權後，檢方進一步深入調查，最終於本月1日以濫用職權罪再次起訴尹錫悅。

    值得注意的是，檢方在提起濫權罪公訴之前，並未傳訊尹錫悅。檢方負責人解釋，已掌握濫權指控相關證據，且被告已透過彈劾案、刑案審判及談話等方式，充分表達了自身的立場，因此本次以涉嫌濫權罪名起訴尹錫悅，「不存在任何問題」。

    目前，首爾中央地方法院負責審理尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案。檢方已向該法院提出申請，將內亂案與濫權案一併審理。

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