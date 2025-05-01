美國護士人妻與15歲繼子性交被抓包 吊銷執照面臨刑事指控

美國佛州35歲護士葉茲因涉嫌與其15歲繼子發生性行為，佛州衛生部上月底發布緊急暫停護士執照。（圖擷自「@SeeRacists」X）

2025/05/01 15:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州35歲護士葉茲（Alexis Von Yates）因涉嫌與其15歲繼子發生性行為，佛州衛生部上月底發布緊急暫停護士執照，未來恐面臨刑事指控。

綜合外媒報導，依據法院紀錄提及，擔任護士的人妻葉茲於2024年7月趁先生深夜加班，與暑假探親的15歲繼子在客聽一起吸食THC電子煙、看電影。據指控，葉茲看電影過程中多次向少年透露「她很饑渴」、主動挑逗；少年指出，葉茲在事發前1週就經常對他開性玩笑，有多次明顯的調情舉動。

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據葉茲的逮捕宣誓書提到，當晚2人先在沙發上親吻，隨後葉茲脫下內褲，兩人發生性行為，孰料少年的父親意外回家撞見2人全裸在沙發上，父親隨後則將少年驅車送往祖父母家。

據了解，葉茲於性行為隔日曾致電少年表示「希望沒被發現」，還詢問對方對性行為的想法。由於受害者父親未報警，其中1名家屬因察覺少年狀況有異後報案，當地警方於同年11月6日逮捕葉茲，以「對12至16歲未成年人進行猥褻或淫穢行為」罪名起訴。

佛州衛生部（Florida Department of Health）於上月25日發布緊急暫停執業令，指出護士職業屬於高度信賴行業，葉茲的行為已嚴重違反專業道德與判斷力，繼續執業將對公眾健康與安全構成嚴重危險。衛生部官員補充，當局針對葉茲在佛州執業護士執照的「正式紀律處分」程序將儘快啟動並處理，具體時間視州政府而定。

報導提到，據當局紀錄，葉茲自2016年起持單一執照註冊為護士；目前她由律師代為否認所有指控，正等待刑事審判，案件待進一步調查。

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