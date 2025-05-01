川普特使魏科夫遭內部狠批「笨拙白痴」 獨斷處理俄伊事務惹議

美國特使魏科夫（見圖）。內部人士形容他人雖好，卻無力勝任處理美國最棘手全球安全事務的重任。（法新社資料照）

2025/05/01 13:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約郵報》披露，每美國總統川普的中東特使、前地產商魏科夫（Steve Witkoff），因其處理與俄羅斯及伊朗談判的方式，引發華府內部嚴重不安。一名內部人士更直斥他「笨拙的白痴」（bumbling f---ing idiot），批評其獨斷行為。

據多名消息人士透露，身兼對俄實質大使的魏科夫，常打破外交慣例，獨自與俄國總統普廷會談，甚至依賴克宮翻譯。相較下，普廷皆有幕僚陪同。專家哈迪（John Hardie）指出，有俄羅斯專家隨行對談判至關重要。一名川普前官員直言：「人不壞，卻是個笨拙白痴，他不該單獨行事。」

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魏特科夫在中東同樣顯露經驗不足。他斡旋以哈停火一度以為成功，卻遭哈瑪斯（Hamas）變卦而破局，事後坦言「或許是我被耍了」。前以色列官員范恩-葛羅斯曼（Shiri Fein-Grossman）批評，魏科夫假設對手能被理性說服，是「危險的誤解」。專家西特里諾維茨（Danny Citrinowicz）則質疑他分身乏術，恐讓伊朗佔上風。

在烏克蘭問題上，川普指派魏科夫與俄談、退役將軍凱洛格（Keith Kellogg）與烏克蘭談的分工也遭詬病，被指造成資訊偏頗。前駐俄大使麥克福爾（Michael McFaul）諷刺魏科夫僅是「普廷的郵差」。他更被指常複述克宮論調，例如附和俄方對烏東「俄語區」的主權聲索，忽略武力脅迫下的公投真相。

處理伊朗核協議時，魏科夫一度提出允許伊朗保留設施的寬鬆方案，雖隨後改口，仍引發專家擔憂。前國安顧問波頓（John Bolton）批其談判「浪費口舌」。專家塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）則警告，伊朗視與美接觸為免遭以色列攻擊的「人肉盾牌」。

總體而言，內部人士與專家普遍擔憂，缺乏經驗的魏特科夫被賦予過重任務，其獨斷風格與誤判恐損害美國利益。

美國特使魏科夫（左）被批評常獨自與俄羅斯總統普廷（右）會談，甚至依賴克宮翻譯，其缺乏經驗與獨斷風格引發華府內部嚴重擔憂。（美聯社）

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