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    波蘭情侶帕岸島路中央全裸相擁 辯稱「想表達愛」遭驅逐出境

    泰國帕岸島街頭近日出現波蘭籍情侶裸體相擁，掀起社會關注。（Ma Thaïlande/FB）

    泰國帕岸島街頭近日出現波蘭籍情侶裸體相擁，掀起社會關注。（Ma Thaïlande/FB）

    2025/05/01 13:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國近期頻傳外籍遊客在公共場合脫衣裸露，引發當地民眾不滿與關注。觀光勝地帕岸島（Koh Phangan）近日更出現一對波蘭籍情侶光天化日下在馬路中央全裸相擁，不僅觸犯當地法律，男方更在調查過程中情緒失控，被強制送醫評估。

    據《曼谷郵報》報導，當地時間4月28日下午4時30分，一對27歲與24歲的波蘭籍男女在帕岸島班泰路（Ban Tai）中央脫去衣物並赤裸相擁。當地民眾見狀後通報警方，警方到場後要求兩人立即穿回衣物，並將他們帶回警局調查。

    這對情侶向警方表示，裸體是為了「表達對彼此的愛意」，但警方明確告知，根據泰國法律，公共場所裸體屬違法行為，最高可處5000泰銖（約新台幣4788元）罰款。毒品檢測顯示兩人皆為陰性。女子當場認罪，繳交罰金後獲釋；男子則在調查過程中情緒激動，警方遂將其強制送醫接受精神鑑定，並建議移民局撤銷兩人簽證，依法驅逐出境。

    隨著類似事件頻傳，帕岸島警方與地方當局已於4月30日起在主要海灘豎立「禁止裸體」的警告標誌，並向遊客及業者發放多語言宣導傳單，強調泰國公共場所禁止裸體，違者不僅將面臨罰款，亦可能遭吊銷簽證或遣返處分。

    帕岸島以「滿月派對」（Full moon party）聞名於國際，每年吸引大量背包客及年輕觀光客到訪。然而當地官員表示，旅客應尊重泰國法律與文化規範，過度行為不僅危害自身，也損害當地觀光形象。

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