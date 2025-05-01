53年前發射失敗的蘇聯金星探測器本月墜回地球 可能撞擊地曝

蘇聯金星探測器「金星9A號」在太空漂浮53年後，將於本月上旬失控墜回地球，南北緯52度的範圍內都是可能的撞擊地。示意圖，與本新聞無關。（ESA）

2025/05/01 13:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1972年3月下旬，蘇聯金星探測器「金星9A號」（又稱「宇宙 482 號」，Kosmos 482）發射升空，卻未能逃離低地球軌道，而成為太空垃圾，預估部分碎片在低地軌道漂浮53年後，將於本月上旬失控墜回地球，南北緯52度的範圍內都是可能的撞擊地。

綜合外媒報導，「金星9A號」1972年3月31日升空，原定計畫是要登陸金星，但因飛行器逃逸速度不足以離開地球軌道，還分裂成4大塊碎片，其中2塊碎片在幾天後墜回地球，掉落在紐西蘭南部，所幸未造成人員傷亡。

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而剩下2塊碎片在漂浮53年後，預計將在本月8至11日左右重返大氣層，不受控墜回地球，由於當初設計是登陸金星，這個重量高達1091磅（約495公斤）、直徑約1公尺左右的登陸艙可以承受極端高壓及高溫，所以恐有機會出現大部件撞擊地表可能。

撞擊速度可能高達時速每小時242公里左右，目前還不確定這台失控的蘇聯探測器何時何地會墜落回地球，在北緯52度至南緯52度之間的任何位置都有可能，科學家正密切觀察，隨著重返大氣層時間接近，已確定可能的落點。

「金星9A號」目前軌道，南北緯52度的範圍內都是可能的撞擊地。（圖擷自heavens-above）

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