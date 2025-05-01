澳洲女用蘑菇入菜毒殺3親屬 檢方認定涉謀殺

澳洲女子艾琳（Erin Patterson）被指控用毒蘑菇謀殺3名親屬。示意圖。（法新）

2025/05/01 13:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名女子被指控謀殺3名親屬，事件是發生在2023年，當時女子艾琳（Erin Patterson）邀請公婆等4人至自己家中享用午餐，不料在飯後的幾天內4人相繼進入醫院急救，最後共3人過世，死因是中毒，調查後發現是艾琳在當天的食物中添加毒蘑菇。昨日案件最新進度曝光，檢方指控艾琳在明知該蘑菇含有劇毒的情況下，仍將蘑菇用於料理，意圖毒死當時用餐的4人，要求法官以謀殺罪審理。

據《BBC》報導，艾琳與丈夫西蒙（Simon Patterson）分居多年，起初雙方關係還算融洽，日常生活基本還會傳訊息來閒聊，直到2022年艾琳發現西蒙在納稅申報單上將自己列為分居才讓兩人的關係降溫，除了家庭決策需要聯繫外，基本沒有對話。

請繼續往下閱讀...

2023年艾琳謊稱自己得了癌症，邀請西蒙、公公唐（Don Patterson）、婆婆蓋爾（Gail Patterson）、婆婆姐姐威金森（Heather Wilkinson）和當地牧師至自己家中用餐，西蒙以參加午餐會讓他不舒服為由拒絕，最後僅4人到場用餐，沒想到飯後幾天後4人均因中毒進醫院，最後僅牧師脫離險境，其餘3人在搶救無效後宣布死亡。

檢方在調查後確定毒來自當天午餐威靈頓牛排中的蘑菇，目前法院判決重點在於艾琳是否在知情的狀況下使用毒蘑菇。辯方律師聲稱，這些毒蘑菇都是住家附近採集的，有報告指出該地區確實有毒蘑菇分布。檢察官則反指控，此為虛假信息，艾琳根本沒在附近採摘過蘑菇，並且在午餐後的幾天裡，艾琳做了一系列舉動來掩蓋自己的行為，請求法官以謀殺罪辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法