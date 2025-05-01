每週10次vs.2次？ 澳研究揭示四種戀人模式與性愛習慣

從溫和到慾望主導，澳洲新研究揭示四種戀人模式與性愛習慣；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

2025/05/01 11:56

〔記者陳成良／綜合報導〕你是哪種類型的戀人？澳洲國立大學（ANU）一項新研究，調查了800多位年輕人的戀愛生活，將戀人歸納為四種主要類型。從較為溫和、每週性愛兩次的戀人，到慾望較強、每週可能高達十次者，展現了浪漫愛情表達的多樣性。

《每日郵報》報導，這項發表於《性格與個體差異》（Personality and Individual Differences）期刊的研究指出，儘管已有許多關於性與愛的研究，但浪漫愛情在心理層面的具體表達方式及其變異性，過去較少被直接探討。理解這種變異性，有助於從基因與環境互動的角度，探索愛情此一可能受演化影響的特質。

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研究團隊招募了809位年齡介於18至25歲、且表示正與伴侶處於戀愛關係中的參與者。透過問卷調查，評估了他們戀愛的強度、對伴侶思念的癡迷程度、對關係的承諾感，以及性愛頻率等四項核心指標。同時也收集了飲酒、危險駕駛、藥物使用及是否服用抗憂鬱藥物等習慣資訊。

分析結果顯示，參與者可明顯區分為四大類型：

第一類是「溫和型戀人」（Mild lovers），約佔總數的20%。他們的各項指標分數最低，平均每週性愛兩次。這類型的人經歷過的戀愛次數最多，但每次戀愛時間最短，關係滿意度也最低。他們較可能在關係開始後才墜入愛河，且男性比例稍高（約59%），也較易有危險駕駛、飲酒或使用藥物的行為。

第二類是「適度型戀人」（Moderate lovers），為最大群體，佔約41%。他們的戀愛強度與癡迷程度較低，但承諾感相對高，性愛頻率平均每週2.5次。此類型同樣男性稍多（約58%），是四種類型中最少有小孩、也最少服用抗憂鬱藥物的一群。

第三類是「熱戀型戀人」（Intense lovers），約佔29%。他們在各方面都展現出強烈的愛意，關係滿意度最高，且有較高比例（約29%）是在關係開始前就已愛上對方，伴侶未回報愛意的比例最低。此類型是唯一女性多於男性（約60%）的群體，且在危險駕駛、飲酒、用藥或抽菸等風險行為上比例最低。他們平均每週性愛三次。

第四類是「慾望主導型戀人」（Libidinous lovers），雖僅佔約10%，卻最為突出。他們展現出相對高的戀愛強度、癡迷度與承諾感，且性愛頻率極高，平均每週達十次。此群體男性比例略高，擁有最高的整體生活品質，且最少感到焦慮、擔憂或憂鬱。

研究人員總結，這些發現證明了浪漫愛情表達方式存在顯著變異，這正是演化選擇的必要條件。不同類型的戀人可能代表了在伴侶選擇、求偶、性愛及建立連結等方面的不同生存策略。

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