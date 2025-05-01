再踩紅線！蘋果涉違反法院命令 法官怒斥「沒有第二次機會」

美國法官羅傑斯週三裁定蘋果公司「蓄意」違反法院命令。（美聯社資料照）

2025/05/01 11:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州奧克蘭（Oakland）聯邦地區法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）當地時間週三（4月30日）裁定，蘋果公司（Apple）「蓄意」違反了此前要求其允許開發者在自家應用程式商店App Store提供更多競爭選擇的法院命令。

綜合外媒報導，在長達80頁的裁決書中，羅傑斯表示，蘋果公司不僅未能遵守她在早前審判中發布的禁令，還為App Store的競爭創造了新的障礙。

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羅傑斯在裁決書中強調，「它（蘋果）認為法院會容忍這種不服從行為，是嚴重的誤判」，她並補充，「一如既往，掩蓋事實將讓情況變得更糟。對本法院來說，沒有第二次機會」。

上述法律糾紛源自2021年，美國知名電玩遊戲「要塞英雄」開發商Epic Games控告蘋果，指其對App Store的控制構成壟斷行為，並對應用程式內購買行為收取過高的30%佣金。

當時，羅傑斯法官裁定蘋果對App Store的控制不構成壟斷，但判決其違反了加州競爭法，羅傑斯並發布了一項禁令，要求蘋果必須允許開發者在其應用程式中包含連結，引導用戶前往其他線上平台購買內容或服務。

今年3月，Epic Games告知法院，蘋果「公然」違反了法院命令。Epic Games指稱，蘋果的違規行為包括「對從App Store外部完成購買的開發者收取新的27%費用（App Store內購買的佣金為30%）」、「對連結出App Store的購買收取佣金」、「設置新的障礙和要求，包括顯示警告訊息，勸阻用戶從外部連結進行非蘋果支付」。Epic Games形容蘋果的新系統，「難以在商業上使用」。

蘋果則在今年3月7日提交的法庭文件中否認有任何不當行為，聲稱已進行「廣泛努力」來遵守禁令，強調相關改變是「在保留蘋果商業模式基本特徵並保護消費者」的前提下進行的。

週三發布的最新裁決中，羅傑斯總結指出，蘋果設定了新的障礙和要求，包括「嚇阻螢幕」（scare screens），以勸阻人們在App Store外部購買數位商品。羅傑斯抨擊，「最終，蘋果試圖直接違抗本法院的禁令，以維持一個價值數十億美元的收入來源」。

羅傑斯下令蘋果不得阻礙開發者與用戶溝通，也不得對非應用程式內購買行為收取新的佣金。考慮到「多次延遲和行為的嚴重性」，蘋果不能要求暫停這項裁決。

此外，羅傑斯已將蘋果及其財務副總裁羅曼（Alex Roman）移交給聯邦檢察官，進行藐視法庭的刑事調查。羅傑斯指出，羅曼關於蘋果為遵守禁令所採取步驟的證詞，「充斥著誤導和徹頭徹尾的謊言」。

對此蘋果發言人表示，他們「強烈不同意」法官的裁決，將向高等法院上訴。然而，蘋果同時表示計劃遵守法院命令，「我們將遵守法院的命令；我們將上訴」。

Epic Games執行長斯威尼（Tim Sweeney）週三立即在社群平台X上發文，稱法官的命令是開發者和消費者的重大勝利，「迫使蘋果與其他支付服務競爭，而不是阻止它們，這正是我們一直想要的」。

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