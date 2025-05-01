8歲男孩生日當天獨自死在臥室 吸入過多氦氣

現今氣球多用氦氣填充，雖是無毒氣體，但吸入過量將導致氧氣無法正常進入人體，進而影響呼吸。示意圖。（路透）

2025/05/01 12:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕父母對於12歲以下的幼童需要時刻留心。英國去年發生一起令人感到遺憾的意外，一名8歲的男孩在家中與家人慶祝生日，本是開心的一天，然而沒多久就被發現獨自在臥室中昏迷，心臟停止跳動，送醫後宣告不治。近日屍檢報告結果出爐，死因是因為吸入過多的氦氣，導致體內缺少可供呼吸的氧氣而缺氧死亡。

據《Liverpool Echo》報導，這名8歲男孩名字叫約書亞（Joshua Dunbar），下午時獨自一人在臥室裡遊玩，事故發生的當下被發現頭頂上有著一顆氦氣球，等到警方到場時有進行心肺復甦，緊急送往醫院後仍回天乏術，於當天晚上正式宣布死亡。

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近日屍檢結果出爐，內容中提到死亡的症狀與氦氣球窒息相符，驗屍官雷貝洛（Andre Rebello）指出，氦氣本身雖是無毒氣體，但吸入過量將導致氧氣無法正常進入人體，進而影響呼吸，他補充，人只要沒有氧氣，幾分鐘內就無法存活，對於約書亞生日當天遭遇死劫深表遺憾。

約書亞的母親對此次意外感到悲痛不已，表示自己因此有了嚴重的精神上的健康問題，但她提到約書亞將永遠活在他們心中，同時也提醒其他家長，為了防止這件事發生在其他孩子身上，今後別再購買氦氣球了。

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