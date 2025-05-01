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    克里姆林宮：普廷對烏克蘭和平持開放態度 勿倉促達成協議

    克里姆林宮週三表示，俄羅斯總統普廷（見圖）對烏克蘭和平持開放態度，並正與美國之間進行密集的溝通，然由於衝突本身過於複雜，要達成美方期望的快速進展並不容易。（法新社資料照）

    克里姆林宮週三表示，俄羅斯總統普廷（見圖）對烏克蘭和平持開放態度，並正與美國之間進行密集的溝通，然由於衝突本身過於複雜，要達成美方期望的快速進展並不容易。（法新社資料照）

    2025/05/01 13:27

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突持續，克里姆林宮週三表示，俄羅斯總統普廷對烏克蘭和平持開放態度，並正與美國之間進行密集的溝通，然由於衝突本身過於複雜，要達成美方期望的快速進展並不容易。

    據《路透》報導，美國總統川普曾稱，希望他以「和平締造者」的形象被記住，並終結這場已持續超過3年烏克蘭戰爭，然華盛頓則對俄烏雙方遲遲無法達成停火協議感到失望。

    克里姆林宮發言人佩斯科夫上月30日說，普廷仍支持透過政治和外交途徑解決衝突，並願意與烏國舉行直接對話，但尚未收到基輔回應。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）則回應，如果俄羅斯同意無條件停火，烏克蘭準備以任何形式展開和平談判。

    在此之前，普廷原則上對停火提議表達支持，但強調仍有許多實際問題須釐清。克宮強調，莫斯科的目標必須以任何方式實現，和平方式是莫斯科的首選，佩斯科夫補充，「我們理解華盛頓想要快速取得成果的意圖」，同時指出，烏克蘭戰爭的根本原因過於複雜，不可能在短時間內解決。

    另外，普廷近期下令，將於5月8日至10日舉行為期3天的停火，以紀念莫斯科二戰勝利80週年。

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