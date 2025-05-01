從加拿大到澳洲？川普效應衝擊保守派選情 杜登民調受挫

澳洲在野自由黨黨魁杜登（Peter Dutton）正極力擺脫「廉價版川普的標籤。（法新社檔案照）

2025/05/01 10:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，澳洲在野自由黨黨魁杜登（Peter Dutton）正極力擺脫「廉價版川普」（Temu Trump）的標籤，但這位角逐總理大位的右翼強硬派，其風格與言論仍被廣泛與美國前總統川普相較，恐對其選情造成拖累。民調顯示，在本週六即將舉行的大選前，現任工黨總理艾班尼斯（Anthony Albanese）民調暫居領先。

杜登外號中的「Temu」，指的是來自中國的廉價電商平台「拼多多」的海外版 Temu。Temu 以販售價格極其低廉的商品聞名，其中很多商品被認為是知名品牌的廉價複製品或模仿品。「Temu Trump」這個綽號諷刺杜登只是川普的廉價複製品或拙劣模仿者。

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CNN分析指出，杜登被指煽動文化戰爭、批評移民政策，加上黨內與商界親川普勢力的推波助瀾，使其「川普化」色彩濃厚。然而，川普宣布全球關稅後，預期的助攻反成拖累，重演本週加拿大保守黨敗選的「川普拖累效應」（Trump slump）。杜登甚至可能步上加國保守黨領袖後塵，失守自己經營多年的迪克森（Dickson）選區。

專家認為，川普的負面效應反而鞏固了澳洲等國的現任執政者，選民或抱持「寧選熟悉的惡魔」心態。同時，川普對國際事務的不可預測性，已讓澳洲選民焦點從國內議題轉向對美澳關係及「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議可靠性的擔憂。雪梨大學榮譽教授傑克曼（Simon Jackman）指出，川普如今可能被視為比中國更大的全球秩序威脅。

這使得杜登不得不在公開場合與川普保持距離。相較於2022年大選聚焦中國，此次選戰對中國威脅的討論相對降溫。綠黨領袖班特（Adam Bandt）更直指川普對民主與澳洲構成威脅。

儘管民調顯示艾班尼斯有望勝選，但可能無法單獨過半，或需組建少數政府，年輕世代選票動向是關鍵。澳洲國立大學教授邦吉歐諾（Frank Bongiorno）也提醒，若杜登敗選，除了川普因素，自由黨自身的選戰策略失誤也難辭其咎。選民目前似乎缺乏三年前的變天熱情，更像只想盡快結束選舉。

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