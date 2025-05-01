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    搶購「鬼滅之刃」限量徽章遭拒 中國女黃牛動粗辯稱：站不穩碰到

    日本福岡市博物館近日舉辦「鬼滅之刃－柱展 以及無限城篇」展覽。（擷取自アニメ「鬼滅の刃」 柱展 ーそして無限城へー/X）

    日本福岡市博物館近日舉辦「鬼滅之刃－柱展 以及無限城篇」展覽。（擷取自アニメ「鬼滅の刃」 柱展 ーそして無限城へー/X）

    2025/05/01 11:25

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡市博物館近日舉辦超人氣動漫《鬼滅之刃》的特別展覽「鬼滅之刃－柱展 以及無限城篇」，吸引大批粉絲朝聖。然而，一名中國籍女子疑似黃牛為搶購限量商品，與現場工作人員發生爭執並動手攻擊，最終遭警方以現行犯逮捕。

    據《RKB每日放送》報導 ，當地時間4月30日上午10時30分，中國籍28歲女子在商品區試圖買斷限量徽章，但遭一名45歲女工作人員以每人限購規定為由拒絕。女子不滿被婉拒，現場爆發激烈口角，隨後更以手肘擊打對方背部，並兩度以身體衝撞對方。

    其他工作人員見狀立刻報警，福岡縣警方抵達現場後，將涉案女子依涉嫌暴行罪當場逮捕。警方指出，該女子為住在福岡市西區的上班族，目前她在訊問中否認犯行，辯稱是「站不穩不小心碰到對方」。

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