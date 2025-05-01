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    史達林格勒回來了？普廷點頭「由人民決定是否恢復舊名」

    俄羅斯總統普廷週三指出，伏爾加格勒是否恢復二戰時期的舊名史達林格勒，應由當地居民決定。（路透）

    俄羅斯總統普廷週三指出，伏爾加格勒是否恢復二戰時期的舊名史達林格勒，應由當地居民決定。（路透）

    2025/05/01 13:36

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）當地時間週三（4月30日）指出，伏爾加格勒（Volgograd）是否恢復其二戰時期的名稱「史達林格勒」（Stalingrad），應由當地居民決定。上述議題在蘇聯及其盟友第二次世界大戰勝利80週年前夕被提出，引發關注。

    據《路透》報導，普廷週三表示，「這由居民來決定。我們可以考慮一下。必須徵求居民的意見」，他並補充，「這當然有邏輯性。如果你盡可能排除意識形態，這個名字（史達林格勒）當然與勝利息息相關。但我們仍必須釐清大多數居民的想法」。

    普廷已於週二（4月29日）發布命令，將伏爾加格勒機場更名為史達林格勒機場，稱此舉將「紀念蘇聯人民在偉大衛國戰爭中的勝利」。俄羅斯人稱1941至1945年發生的第二次世界大戰是「衛國戰爭」。

    伏爾加格勒在二戰時期名為史達林格勒，史達林格勒戰役則是二戰最慘烈的戰鬥之一。1942至1943年，蘇聯紅軍付出了超過100萬人傷亡的代價，擊潰了德國入侵部隊。

    1961年，作為「去史達林化」（destalinisation）運動的一部分，史達林格勒被改名為伏爾加格勒。多年來，俄羅斯退伍軍人團體一直呼籲恢復這個戰時名稱。

    週三被問及恢復該城市舊名的問題時，普廷坦言，這個問題相當敏感，因為該名稱與蘇聯獨裁者史達林（Josef Stalin）近三十年的恐怖統治有關。

    俄羅斯當局正在準備盛大的儀式來紀念衛國戰爭勝利80週年；與此同時，俄軍入侵烏克蘭已超過3年，大多數西方國家的領導人拒絕出席典禮。

    普廷曾將2022年入侵烏克蘭比作對抗納粹的戰爭，向俄羅斯人宣稱這場戰爭是一場目的在替烏克蘭「非軍事化」和「去納粹化」的「特別軍事行動」。

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