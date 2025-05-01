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    誇張！英國男花82萬買「新車」 竟意外買回「失竊愛車」

    英國男子近期分享，他花費超過2萬英鎊（約新台幣82萬元）購買一輛「新」車來取代被盜的愛車，孰料竟意外「買回自己失竊的汽車」。（圖擷自「ewan_valentine」IG）

    英國男子近期分享，他花費超過2萬英鎊（約新台幣82萬元）購買一輛「新」車來取代被盜的愛車，孰料竟意外「買回自己失竊的汽車」。（圖擷自「ewan_valentine」IG）

    2025/05/01 11:35

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國36歲男子近期分享，他花費超過2萬英鎊（約新台幣82萬元）購買一輛「新」車來取代被盜的愛車，孰料竟意外「買回自己失竊的汽車」。

    綜合《BBC》等外媒報導，英格蘭索利赫爾（Solihull）36歲男子瓦倫丁（Ewan Valentine）透露，他停靠車道上的黑色本田Civic Type-R於今年2月28日清晨失竊，隨後緊急報警並聯絡保險公司，並開始尋找1輛條件相符的2016年款式作為代步工具。

    瓦倫丁回憶，他在距離約70英里（約112公里）的車行，發現1輛看起來幾乎一模一樣的車型，並核對車輛識別號碼（VIN）與遭竊愛車不同，最終以2萬英鎊購入，沒想到開車回家後，對車內有些物品感到熟悉，包括帳篷釘、耶誕樹松針，還有像Mars巧克力棒的包裝紙，「這些東西顯然沒有被清理乾淨」。

    瓦倫丁開始汽車內建導航系統時，驚訝發現個人和父母的住址，甚至私人手機也能自動連接藍牙，他直言「我手都在發抖，差點出車禍」。隨後驅車前往本田原廠檢查並報警，技師利用瓦倫丁原本的智能車鑰匙竟能直接開鎖，經電腦讀取後發現真正的車輛識別號碼與他原本被偷的車完全一致。技師和當地警方驚呼，「你真的買回了自己的車！」

    瓦倫丁自嘲，「警方和本田汽車修理廠都說這是他們見過的最好的複製工作之一，所以如果不是這些小東西，沒有人會知道」。警方隨後拖走這輛車，瓦倫丁目前正與保險公司、警方合作調查此案。

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