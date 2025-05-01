南非政府將對30年前種族隔離犯罪展開調查

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）近日宣布，針對種族隔離政策時期犯罪行為的起訴，近期將展開司法調查。（歐新，資料照）

2025/05/01 10:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）近日宣布，針對種族隔離政策時期犯罪行為的起訴，近期將展開司法調查，同時也表明會查明真相，最終還給當年的受害者一個公道。

據《BBC》報導，提起訴訟的單位是真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission, TRC），該組織成立於1996年，致力於揭露種族隔離時期的謀殺、酷刑等暴行，為當年倖存者和受害者親屬發聲，但長久以來很少能讓這些案件進入司法審判階段。

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日前TRC聯合至少25個受害家庭再次向高等法院提起訴訟，要求政府需要賠償900萬美元（約新台幣2.88億元），當中原告包含反種族隔離運動家福特卡斯塔（Fort Calata）的兒子盧卡尼奧卡斯塔（Lukhanyo Calata），他表示當年父親與其他三位反種族隔離人士在開車返家時遭警方攔下，隔天他們就變成燒焦的遺體，並在各地陸續被發現，但最終涉案的六名警察卻未受到應有的懲處，這顯然是錯誤的。

TRC指出，政府從未對種族隔離時期的犯罪行為進行詳細調查，同時控訴非洲人國民大會（ANC）後種族隔離時代的領導階層與先前的白人政府達成秘密協議，試圖阻止他們的起訴，而這些指控均被ANC否認。

近日拉瑪佛沙政府除了宣布展開當年種族隔離政策時期犯罪行為的調查外，也承認自前幾屆政府以來，確實有不當拖延或阻擋這些調查與起訴的情形，同時向大眾承諾，負責調查此案的人員是與時程很快就會對外公布。

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