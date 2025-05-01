英王查爾斯分享抗癌心路 偕王后向照護者致敬

英國國王查爾斯（右）與卡蜜拉王后（中）在白金漢宮舉辦招待會，與癌症關懷倡議者及相關團體成員交流，分享自身抗癌心路並向照護者致敬。（路透）

2025/05/01 08:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國王查爾斯三世自今年二月被診斷出罹患某種形式的癌症後，持續接受常規治療，據報進展良好。他試圖更公開自身的健康狀況，並於日前在白金漢宮舉辦招待會，向癌症照護者致敬，同時分享自身經歷，強調希望與支持的重要。

BBC報導，查爾斯國王表示，這次診斷讓他深刻體會到許多家庭同樣面臨的困境。他在聲明中提到：「作為統計數字中的一員，我能證明，這段經歷也能讓人深刻聚焦人性中最美好的一面。」

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他讚揚了那些協助癌症患者的「照護網絡」（community of care），不僅肯定其專業知識，更感謝他們展現的人性光輝。國王特別強調「人際連結的深遠影響，無論是專業護理師的細心解釋、安寧療護志工緊握的手，或是在互助團體中的共同經歷。」

他補充說：「雖然每位患者的旅程可能不同，但你們共同確保了癌症診斷絕不代表必須孤獨無援地面對未來。」查爾斯國王還引用了已故腸癌患者黛博拉·詹姆斯女爵（Dame Deborah James）的名言：「了無遺憾；永遠、永遠懷抱永不放棄的希望。」詹姆斯女爵的父母也受邀出席了這次招待會。

這場於週三晚間在白金漢宮舉行的招待會，由國王與卡蜜拉王后共同主持，旨在表揚協助癌症患者的社區計畫以及致力於癌症預防的健康團體。現場也展示了如「英雄假髮」（Wigs for Heroes）及透過舞蹈支持女性癌友的「舞動感受」（Move Dance Feel）等計畫的成果。此外，多位癌症慈善機構的倡議者、癌症患者及失去親屬者也出席了活動。

麥克米倫癌症支持執行長彼得斯（Gemma Peters）表示：「我們每天都看到癌症對人們生活的衝擊，而因身分或居住地的不同，有些人的處境更為艱難，這完全無法接受。我們致力於改變癌症照護，但無法獨力完成。」

儘管查爾斯國王仍在治療中，且曾在三月因副作用短暫住院，但他四月已康復，順利完成對義大利的國是訪問，據悉亦有後續的海外出訪計畫。這次活動也反映了他希望藉由自身經歷，與廣大受癌症影響的家庭產生連結。

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