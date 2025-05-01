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    詛咒穆罕默德音檔掀血案！以色列介入敘利亞衝突狙殺政府軍

    以色列總理納坦雅胡證實，以軍週三對敘利亞發動空襲，目的是保護敘國境內德魯士社群。（歐新社資料照）

    以色列總理納坦雅胡證實，以軍週三對敘利亞發動空襲，目的是保護敘國境內德魯士社群。（歐新社資料照）

    2025/05/01 09:13

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）證實，以色列軍方週三（4月30日）對敘利亞發動空襲，目的是保護當地德魯士（Druze）社群免受「極端主義團體」襲擊。這是阿塞德（Bashar al-Assad）政權去年12月被推翻以來，以色列首次公開對敘利亞境內德魯士人提供軍事支持。

    綜合媒體報導，敘利亞內政部消息人士告訴《路透》，以色列無人機週三在薩赫納亞（Sahnaya）襲擊了政府安全部隊，狙殺了1名政府軍成員。

    納坦雅胡與以色列國防部長卡茲（Israel Katz）週三在聲明中表示，以色列軍方執行了一次「警告行動」，打擊了敘利亞「極端主義團體」，並指控該團體正持續襲擊薩赫納亞地區的德魯士人。

    聲明強調，「我們向敘利亞政權傳達了訊息，即以色列期望其採取行動，防止德魯士人受到傷害」。

    薩赫納亞位於大馬士革西南方約15公里處，是敘利亞德魯士族和基督教少數族群的居住地。

    以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）則稱，以色列襲擊了在大馬士革郊區攻擊德魯士平民的軍事人員。薩米進一步警告，若針對德魯士人的襲擊持續發生，他已指示以軍「準備打擊敘利亞政府目標」。

    本週，敘利亞當局有關的武裝團體和德魯士武裝分子之間爆發衝突，造成至少22人死亡，包括6名德魯士槍手、16名政府安全部隊成員及親政府戰鬥人員。

    衝突源於一份在社群媒體上流傳的音檔，該音檔被指詛咒先知穆罕默德（Muhammad），並被錯誤歸咎給1名德魯士教士。儘管經過敘利亞內政部調查，已澄清德魯士教士與此事無關，但音檔仍激怒了遜尼派穆斯林。

    敘利亞外交部週三發出回應稱，拒絕一切形式的「外國干涉」，但沒有明確提及以色列。聲明強調，敘利亞致力保護所有敘利亞群體，「包括高貴的德魯士教派」。

    今年2月，納坦雅胡曾公開警告，他不會「容忍來自敘利亞安全部隊對敘國南部德魯士社群的任何威脅」。

    納坦雅胡同時表示，以色列仍將敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）所領導的遜尼派「沙姆解放組織」（HTS）視為威脅。沙姆解放組織曾是蓋達組織分支，目前持續被美國、歐盟和英國認定為恐怖組織。

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