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    歐盟12國為增國防預算 申請赤字「解脫條款」

    2025/05/01 04:39

    〔中央社〕歐盟執委會表示，目前已有12個成員國透過書面向執委會申請預算赤字「解脫條款」，以便排除歐盟對政府舉債上限的規定，大幅增加國防預算。

    國家赤字「解脫條款」（escape clause）是歐洲聯盟執行委員會（European Commission）在3月提出「歐洲再武裝」（ReArm Europe）政策方案的一部分。

    歐盟規定成員國財政赤字不得超過國內生產毛額（GDP）的3%，且舉債規模不得超過GDP總額6成，否則將提交報告並可能受罰。這項規定的「解脫條款」上一次實施是在COVID-19大流行期間。

    執委會指出，12國包括比利時、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、德國、希臘、匈牙利、拉脫維亞、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克及斯洛維尼亞。預計還會有更多歐盟國家提出申請。

    執委會表示，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭及對歐洲安全的威脅構成特殊情況，歐盟國家的公共財政因迫切需要建立國防能力而有巨大壓力，赤字「解脫條款」提供彈性因應國防開支的需求。

    與此同時，為確保中程期間各國財政的可持續性，在2028年之前，每年啟動「解脫條款」下的額外國防支出，將限制在國內生產毛額（GDP）的1.5%。

    執委會將評估成員國提交的申請，向歐盟部長理事會（Council of EU）提出啟動國家赤字「解脫條款」的建議，之後部長理事會將有一個月的時間來作最終決定。（編輯：陳亦偉）1140430

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