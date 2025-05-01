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    越戰結束50週年 民調：多數美國人認不該出兵

    2025/05/01 03:06

    〔中央社〕美國一份於今天越戰結束50週年所發布的最新民調顯示，包括多數越戰老兵在內的大多數美國成年人，如今認為美國當年不該介入越戰。

    美國Axios新聞網報導，在這場美國經歷的重大軍事失利及所衍生的社會分裂半個世紀後，由傳媒公司Nexstar Media與愛默生學院（Emerson College）所做的這份民調生動反映美國大多數人對越戰的遺憾。

    在過去幾十年裡，越戰長期讓美國社會在意識形態與族群層面產生分裂，而圍繞美國應在全球扮演何種角色的爭議，至今依然存在。

    調查顯示，62%的受訪美國成年人覺得美國不應捲入越戰，僅38%認為參戰是正確決定。當中受訪的越戰老兵裡，也有高達59%認為美國不該打這一仗，認為應該者為41%。

    44%的受訪者認為越戰沒有正當性，認為有正當性者僅29%。調查顯示，從二次大戰到入侵伊拉克戰爭之間的所有戰事裡，美國民眾認為正當性最低者是越戰。

    愛默生學院民調中心執行長金波（Spencer Kimball）在聲明裡表示「46%受訪越戰老兵不覺越戰具正當性，認為具正當性者41%，這點也值得注意」。

    愛默生學院與Nexstar Media於2025年4月8日至11日進行此項調查，對象為1000名美國成年人，樣本依性別、教育程度、族群、年齡、政黨登記與地區進行加權，參考美國人口普查資料設計抽樣。整體樣本的抽樣誤差為正負3個百分點，信心水準為95%。1140501

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