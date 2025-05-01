川普陰影 澳洲大選或成加拿大翻版

美國總統川普的強硬作風，也讓澳洲選民渴望選出強勢領袖，進而提振現任總理艾班尼斯所領導的中間偏左勞工黨。（路透檔案照）

2025/05/01 06:07

〔國際新聞中心／綜合報導〕幾個月前，加拿大在野保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）似乎篤定成為下一任總理。當時，保守黨在民調中領先執政自由黨2位數，博勵治成功凝聚對時任自由黨總理杜魯道（Justin Trudeau）10年執政感到疲憊的民意。

然而，到了4月29日清晨，博勵治的執政夢破滅，保守黨不但在4月28日的全國大選中落敗，博勵治本人也失去國會席次。

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華盛頓郵報4月30日報導，自由黨逆轉勝出，背後有幾個關鍵因素。杜魯道於今年初提前卸任，引發黨內領袖競爭，成功重塑該黨形象，減輕多年執政所帶來的包袱。他的接班人卡尼（Mark Carney）是經歷豐富的專業官僚，曾任英國與加拿大中央銀行總裁，深得民眾信任。反觀博勵治雖然政治資歷豐富，卻以攻擊杜魯道做為選戰主軸，失去吸引民眾信任的論述焦點。

然而，對選情影響最大的，卻是美國總統川普的陰影。他對加拿大發動激烈貿易戰，並多次宣稱加拿大應該成為美國第51州，徹底改變了加拿大的政治地圖。

卡尼領導的自由黨巧妙操作由川普強勢姿態所激發的民族主義情緒，而博勵治代表的右翼民粹風格，因與川普關係密切而受到牽連。這場選舉最終成為針對川普，而非杜魯道的公投。加拿大其他政黨，如新民主黨（NDP）與魁人政團（Bloc Quebecois），也因為選民反對川普而流失選票。

報導指出，加拿大政局的變化，可能很快就會在另外一個大英國協國家—澳洲—重演。澳洲將於5月3日舉行聯邦大選，隨著白宮引發的貿易戰升溫，包括對鋼鋁加徵關稅，川普的強硬作風似乎也讓澳洲選民渴望選出強勢領袖，進而提振現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）所領導的中間偏左勞工黨。

艾班尼斯在選戰開始時表示：「我與川普總統的2次對話中，我都堅守澳洲的國家利益，我會一直如此。」

澳洲廣播公司（ABC）所做的民調顯示，超過7成的澳洲人認為，川普的作為將使他們在經濟上受損，多數人不再將美國視為可靠的安全夥伴。川普第二任期剛過3個月，66％澳洲人就表示，他們的國家不能再依賴美國，應加強自身軍事能力。這一比例在去年6月時還不到40％。

Resolve Political Monitor最近的民調顯示，有3分之1選民表示，因對川普的觀感而較不願投給保守派反對黨自由黨領袖杜登（Peter Dutton）。

與博勵治類似，杜登原本在川普重返白宮前聲勢領先。他效仿川普言論，攻擊「覺醒文化」（wokeness），主張限縮移民、減少政府規範與開支，並針對民眾對物價與房價飆升的不滿，將自己塑造成變革候選人。但隨著勞工黨鼓吹他與川普及科技富豪馬斯克合作削弱聯邦政府的形象，其支持率開始滑落。

澳洲國立大學政治學教授肯尼（Mark Kenny）向路透指出：「川普已成為這次選舉的第3位候選人。他讓杜登無法有效傳遞訊息，也讓選民難以把他當成獨立的政治人物。」

在大選前的最後1場辯論中，艾班尼斯表示，他與川普「觀點與價值都不同」，但他有信心美澳安全關係依然穩固。他說，自己與美國國會議員的交流證明，這段關係在華府仍受到「普遍支持」。

澳洲自由黨領袖杜登原本在川普重返白宮前聲勢領先，但隨著勞工黨鼓吹他與川普及科技富豪馬斯克合作削弱聯邦政府的形象，其支持率開始滑落。（路透檔案照）

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