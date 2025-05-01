菲律賓國家調查局：發現北京介入該國大選的證據

菲律賓將在5月12日舉行中期選舉，近來頻傳中國干預菲律賓期中大選的消息。（擷取自NBI臉書）

2025/05/01 05:54

〔編譯盧永山／綜合報導〕菲律賓將在5月12日舉行中期選舉，由於近來菲律賓和中國在南海頻頻發生衝突，加上菲律賓總統小馬可仕的親美立場，使得中國干預菲律賓期中大選的消息不斷傳出。菲律賓國家調查局（NBI）表示，一名中國公民4月29日因在菲律賓選舉委員會附近使用監控設備而被逮捕。

《法新社》報導，這名男子據了解使用一種名為IMSI（國際行動用戶識別碼）捕獲器，這種裝置是一種訊號檢測器，透過擷取行動裝置的IMSI來攔截行動通訊，它可在1至3公里的範圍內截獲通訊內容。今年2月還有2名中國公民被捕，他們被控在馬尼拉敏感的政府和軍事設施附近使用了同類設備。

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NBI發言人拉文（Ferdinand Lavin ）表示，這名中國男子是在4月29日被捕的，「當我們逮捕他時，他已經是第3次到選舉委員會辦公室附近活動了」。此外，這名中國男子還曾去過菲律賓最高法院、司法部和美國大使館附近。

中國外交部發言人郭嘉昆4月30日在記者會上表示，中方正在就此事與馬尼拉方面溝通，並希望了解情況，並強調中方「從未干涉，也無意干涉菲律賓的內政」。郭嘉昆還說，奉勸某些菲律賓政客，不要借用涉中議題製造聳人聽聞的言論，編造故事以謀取私利。

今年4月，北京當局曾宣稱，已經搗毀了一個由菲律賓間諜機構設立的情報網路，並逮捕了3名菲律賓間諜。菲律賓國家安全委員會（NSC）隨後表示，中國官方媒體播放的這些供詞，疑似「被導演」，而中方所指稱的間諜機構並不存在。

在菲律賓和中國互指間諜行為之際，兩國正因南海主權爭議而關係緊張、頻發衝突。北京對菲律賓與其主要盟友美國之間日益緊密的安全合作表示不滿。

NSC助理總監馬拉亞（Jonathan Malaya）上週在參議院聽證會上表示，該機構認為中國是針對5月12日菲律賓期中選舉進行網路攻擊、意圖干預選舉的幕後主使。

在同場聽證會中，參議員托倫蒂諾（Francis Tolentino）更具體指控，中國駐馬尼拉大使館正「付錢給菲律賓人運作網軍工廠」，意圖破壞小馬可仕總統的政府、國會，小馬可仕政府在南海議題上的政策，更是網軍的常見攻擊目標。對此，中國駐菲使館嚴詞否認了相關指控。

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