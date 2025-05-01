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    川普上台後首次 英美聯手空襲葉門叛軍

    英國皇家空軍出動「颱風」戰機，與美國聯手對葉門叛軍「青年運動」發動空襲。（法新社檔案照）

    英國皇家空軍出動「颱風」戰機，與美國聯手對葉門叛軍「青年運動」發動空襲。（法新社檔案照）

    2025/05/01 00:43

    〔國際新聞中心／綜合報導〕英國軍方4月30日說，與美國聯手對葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發動空襲。這是美國在「莽騎士行動」（Operation Rough Rider）中首次與英國合作打擊這個伊朗支持的武裝團體，也是華府最新一波強化軍事壓力行動的一部分。

    《美聯社》報導，美方自3月15日以來已空襲青年運動超過1000個目標，但鮮少透露行動細節，英國則公開說明空襲行動。英國發動空襲行動之際，川普政府正與為青年運動撐腰的伊朗談判，希望阻止德黑蘭迅速推進的核計畫。

    自2024年初拜登政府展開打擊青年運動的空襲行動以來，英國一直參與部分行動，但這是美國現任總統川普重返白宮後，英國首次參與這項聯合軍事行動。

    英國國防部指出，這次攻擊目標是位於葉門首都沙那（Sanaa）以南約25公里的一處建築群，青年運動分子在此製造攻擊紅海與亞丁灣船隻的無人機。執行任務的英國皇家空軍「颱風FGR4」（Typhoon FGR4）戰機投下「鋪路四型」（Paveway IV）精準導引炸彈。國防部強調，選在夜間攻擊，以進一步降低平民傷亡的風險。

    英方並未公布損害評估或否造成傷亡，美國中央司令部（CENTCOM）也未就此發表評論。

    英國國防大臣希利（John Healey）說，這項行動是為了回應青年運動對航行自由的持續威脅；紅海航運量已減少55％，造成數十億美元經濟損失，助長區域動盪，威脅英國經濟安全。

    青年運動因其對紅海重要航道及以色列的攻擊行動，成為美軍打擊重點。美國從部署在紅海和阿拉伯海的2艘航空母艦「杜魯門號」與「卡爾文森號」，對青年運動目標發動空襲。

    青年運動是伊朗所謂「抵抗軸心」（Axis of Resistance）中目前唯一仍具備定期攻擊以色列能力的武裝團體。該組織自加薩走廊戰爭爆發，以及以色列封鎖對巴勒斯坦的援助物資以來，開始對以色列及國際航運發動攻擊。

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