中國公民上俄烏戰場 美國會議員要國務院給交代

2名中國公民為俄羅斯作戰，於烏東地區被俘，4月14日基輔出席記者會。（法新社）

2025/05/01 00:05

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會聯邦眾議員已致函國務卿魯比歐要求國務院就中國公民在烏克蘭戰爭中為俄羅斯作戰向國會簡報，直言若無北京當局的「默許」，莫斯科絕不可能招募中國雇傭兵上戰場。

烏克蘭4月指出，在烏東地區被俘虜2名中國男子指稱，至少有155名中國公民在戰場上為俄羅斯作戰。美國官員證實確有此事，但稱這些中國人是雇傭兵，以及看來與北京當局並無直接關係。

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眾議院「中國問題特別委員會」如今致函國務院要求就此說明，反映出國會中的對華鷹派人士愈來愈希望川普政府能施壓中俄結盟。

委員會共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）與民主黨籍首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）說，中國戰士現身烏克蘭，顯示中俄結盟關係深化。

根據路透看到該信內容，眾議員告訴魯比歐，有鑑於中國共產黨廣泛控制中國社會，若未取得中共默許，俄羅斯招募中華人民共和國公民的活動顯然不可能存在。

眾議員們要求國務院向國會概述美國是否就此當面質問北京當局，以及華府打算採取哪些行動來處理此事。

克利什納穆希在另外發給路透的聲明中說，川普政府「必須要求中華人民共和國立即將其公民撤出烏克蘭戰場，以及採取行動對北京對（俄烏戰爭）提供更廣泛的軍事與軍民兩用支援究責」。

穆勒納爾說，中國在這場俄烏戰爭中「並非中立方」。

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