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    下任教宗熱門人選！教廷國務院長帕洛林 梵中主教任命協議推手

    義大利籍教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）是下任教宗熱門人選之一。（歐新社）

    義大利籍教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）是下任教宗熱門人選之一。（歐新社）

    2025/05/01 00:21

    〔中央社〕義大利籍教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）曾與教宗方濟各（Pope Francis）共事12年，這位經驗豐富的外交官在羅馬和國際間都夙負盛名，成為下任教宗熱門人選之一。

    法新社報導，現年70歲的帕洛林幾乎在方濟各整個教宗任期內都擔任教廷國務院長，也就是實際上的二號人物，同時是教廷在國際舞台上能見度最高的代表。

    帕洛林具有沉穩的氣質和含蓄的幽默感，是一名爐火純青的外交官。他通曉多國語言，擁有在亞洲、中東和拉丁美洲豐富的外交經驗。

    他是調停美國與古巴關係破冰的關鍵人物，也是梵蒂岡與中國就主教任命達成重要協議的推手。

    帕洛林為各國領袖和外交官所熟知，最重要的是，他對教廷的複雜運作細節瞭若指掌，也是輔佐方濟各治理教會的樞機諮議會成員。

    他的角色，以及在許多社會議題上的溫和立場，都顯示如果他成為教宗，將繼續方濟各的方向。與此同時，消息人士認為他能夠調和教會內不同派系的分歧。

    羅馬一名教會消息人士向法新社指出，帕洛林「從未負責牧靈職責，幾乎不曾就社會議題表態。他一向扮演非常建制派角色，很難知道他的想法，這可能是他的弱點。」

    儘管帕洛林對諸多社會議題三緘其口，他曾表示神職人員獨身的傳統並非天主教教義。他也曾譴責墮胎和代理孕母嚴重侵犯人性尊嚴。

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