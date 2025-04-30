制衡中國南海擴張!菲紐簽訂部隊互訪、聯合演訓協定

紐西蘭國防部長柯林斯（左）、菲律賓總統小馬可仕（中）與菲律賓國防部長鐵歐多洛（右），4月30日在馬拉坎南宮簽署「部隊互訪地位協定」（SOVFA）後合影。（路透）

2025/04/30 20:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓與紐西蘭週三（30日）簽署軍事協定，允許兩國部隊互訪與聯合演習。此舉旨在因應中國於南海日增的壓力，並拓展菲國的安全聯盟網絡。

《美聯社》報導，簽署儀式於馬尼拉舉行，由菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）親自見證，國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）與紐西蘭防長柯林斯（Judith Collins）代表雙方簽署「部隊互訪地位協定」（Status of Visiting Forces Agreement, SOVFA）。此協定為兩國軍事合作奠定法律基礎，涵蓋在對方領土進行聯合演訓及其他合作活動。該協定已獲紐西蘭批准，尚待菲律賓參議院批准後方能生效。

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中國方面對於菲律賓在小馬可仕領導下，積極強化與美國等盟友的安全關係表示不滿。先前菲律賓與日本簽署類似協定時，北京曾批評區域內不需要「軍事集團」。菲國官員則反駁中國無權干涉其內政。小馬可仕在週三儀式中強調，面對當前局勢，這些夥伴關係已變得至關重要；柯林斯亦表示，紐西蘭致力於與菲律賓等區域夥伴，共同維護以規則為基礎的國際秩序。

菲國防長鐵歐多洛上月曾指出，菲律賓將持續與友邦建立安全聯盟以嚇阻中國侵略。他認為中國在南海的敵意行動，可能限制此一全球關鍵貿易航道的自由通行，對全球供應鏈構成威脅，應被視為全球性議題。

中國主張擁有幾乎整個南海主權，並頻繁對菲律賓海巡及漁業船隻使用水砲、進行危險攔阻，已多次引發碰撞與人員受傷。除菲國外，越南、馬來西亞、汶萊及台灣，亦對南海部分區域提出主權聲索，但近兩年北京與馬尼拉間的領土對峙尤為激烈。

目前，菲律賓已與美國、澳洲簽有部隊互訪協定。與日本的協定已獲菲國參院批准，尚待日本國會通過。菲國與加拿大也已完成相關協定談判，預計「很快」將簽署。此外，法國與菲律賓官員也就簽署類似協定，展開了初步會談。

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