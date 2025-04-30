印、巴連6晚邊境交火！美國急斡旋 力阻2核武國軍事衝突

印度士兵在印度控制的喀什米爾地區巡邏。（美聯社檔案照）

2025/04/30 19:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度控制的喀什米爾地區巴哈甘，發生針對平民的恐怖攻擊事件後，印度與巴基斯坦緊張急劇升高，印度總理莫迪已授權軍方「自由」採取回應行動，巴國政府也警告，印度可能在「24到36小時內」發動軍事攻擊；同時，雙方29日深夜連續第6晚在邊界交火。眼見這兩個核武國家劍拔弩張，美國表示，正與雙方接觸，力促「不要升高情勢」。

印度政府一名高層消息人士29日向法新社透露，莫迪當天與軍方和安全首長舉行閉門會議，會中授權軍方可自由決定，對這起恐怖攻擊的回應方式、目標和時機。

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另一方面，巴國新聞部長塔拉（Attaullah Tarar）30日凌晨發表電視演說，指掌握「可靠情報」，印度會在「接下來24到36小時內」發動軍事行動，巴國會「堅定且果斷地回應」；他說，這波情勢急劇升高，以及隨之而來的後果，責任完全在印度，巴國重申「不惜一切代價」，捍衛領土與主權完整的決心。

在此同時，印、巴兩國在喀什米爾實際邊界「實際控制線」持續交火，印度軍方30日指控巴國部隊，連續第6晚以輕型武器「無端」向控制線另一頭開火，印軍「迅速且合比例地」回應。前一天印度軍方也提出類似指控，這幾次交火都未釀傷亡。巴國軍方並未證實前晚的交火事件，但是國營廣播電台29日報導，軍方擊落一架「侵犯領空」的印度間諜無人機。

22日的恐攻發生後，印度將矛頭指向巴基斯坦和其境內恐怖組織「虔誠軍」分子，這兩個核武國家緊張情勢也因此急劇升高。美國國務院29日發表聲明，國務卿魯比歐「即將」與印、巴外長通話，「我們正與兩國接觸，當然是告訴他們，不要升高情勢」。

聯合國秘書長古特瑞斯29日也與巴基斯坦總理夏立夫（Shahbaz Sharif）和印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）通電話，「提供斡旋，支持降溫」。

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