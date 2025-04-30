為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    才36歲！第一代酒桶神、英雄聯盟首屆冠軍成員Shushei過世

    《英雄聯盟》第一屆世界大賽（Season One World Championship）冠軍成員Shushei。（擷取自X LoL Esports ）

    《英雄聯盟》第一屆世界大賽（Season One World Championship）冠軍成員Shushei。（擷取自X LoL Esports ）

    2025/04/30 19:06

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名遊戲《英雄聯盟》（League of Legends）發行以來，吸引了成千上萬的玩家遊玩。而《英雄聯盟》第一屆世界大賽（Season One World Championship）冠軍成員Shushei（本名Maciej Ratuszniak）傳出日前不敵癌症過世，讓不少粉絲驚愕。

    《英雄聯盟》2009年問世至今已邁入第16年，自台、港籍成員組成的戰隊「台北暗殺星（Taipei Assassins）」奪下《英雄聯盟》第二屆冠軍後，讓這款遊戲在台灣知名度大開。而Shushei是第一屆冠軍隊伍中的中路選手，奪得冠軍賽MVP。他的家人29日透過社群媒體宣布Shushei過世消息。而Shushei奪冠時所在的隊伍Fnatic也轉發消息弔念。

    Shushei是波蘭籍選手，今年才36歲。他擅長角色為「酒桶」古拉格斯。此角色後來也因是網紅「亞州統神」張嘉航在遊戲中擅長使用的角色而聞名。Fnatic奪冠後，《英雄聯盟》特地為冠軍隊伍製作屬於他們的冠軍造型致敬，Shushei的冠軍造型就是古拉格斯。

    對於Shushei離世，Fnatic也發文說：「我們失去了一位傳奇人物。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播