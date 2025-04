才36歲！第一代酒桶神、英雄聯盟首屆冠軍成員Shushei過世

2025/04/30 19:06

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕知名遊戲《英雄聯盟》(League of Legends)發行以來,吸引了成千上萬的玩家遊玩。而《英雄聯盟》第一屆世界大賽(Season One World Championship)冠軍成員Shushei(本名Maciej Ratuszniak)傳出日前不敵癌症過世,讓不少粉絲驚愕。

《英雄聯盟》2009年問世至今已邁入第16年,自台、港籍成員組成的戰隊「台北暗殺星(Taipei Assassins)」奪下《英雄聯盟》第二屆冠軍後,讓這款遊戲在台灣知名度大開。而Shushei是第一屆冠軍隊伍中的中路選手,奪得冠軍賽MVP。他的家人29日透過社群媒體宣布Shushei過世消息。而Shushei奪冠時所在的隊伍Fnatic也轉發消息弔念。

請繼續往下閱讀...

Shushei是波蘭籍選手,今年才36歲。他擅長角色為「酒桶」古拉格斯。此角色後來也因是網紅「亞州統神」張嘉航在遊戲中擅長使用的角色而聞名。Fnatic奪冠後,《英雄聯盟》特地為冠軍隊伍製作屬於他們的冠軍造型致敬,Shushei的冠軍造型就是古拉格斯。

對於Shushei離世,Fnatic也發文說:「我們失去了一位傳奇人物。」

Yesterday we lost a legend in Shushei.



Shushei was part of the incredible Fnatic team that won the first ever League of Legends World Championships back in 2011 that begun the Fnatic LoL fandom for so many of our fans.



Our thoughts are with his friends and family ???? pic.twitter.com/A2JPtFSb6t