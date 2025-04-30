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    畫面曝！美快艇「起飛空翻數圈」重摔落水 2駕駛奇蹟生還

    美國亞利桑那州一艘快艇因速度過快而在湖面上翻滾數圈後重摔落水。（本報合成，擷取自@OC_Scanner/X）

    美國亞利桑那州一艘快艇因速度過快而在湖面上翻滾數圈後重摔落水。（本報合成，擷取自@OC_Scanner/X）

    2025/04/30 17:08

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州的哈瓦蘇湖（Havasu Lake）近日舉行一年一度的「沙漠風暴」快艇競速賽，其中一艘快艇疑因高速失控，在比賽途中竟整艘騰空飛起，甚至在空中翻轉數圈後重重摔落湖面，所幸船上2名選手奇蹟生還，僅受輕傷。

    綜合外媒報導，這艘快艇為了打破紀錄，最高時速竟達322公里。由於速度過快，快艇在比賽途中突然失控，高速衝出水面約9公尺高，在空中翻轉約3圈後墜落。

    儘管船身嚴重損壞，2名選手卻奇蹟似地自行走出駕駛艙，身上僅有輕微擦傷，讓目擊者驚呼「天哪，這簡直就是一個奇蹟」。他們最終也贏得本場賽事，並將獲勝獎金捐給慈善機構。

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