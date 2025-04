畫面曝！美快艇「起飛空翻數圈」重摔落水 2駕駛奇蹟生還

2025/04/30 17:08

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國亞利桑那州的哈瓦蘇湖(Havasu Lake)近日舉行一年一度的「沙漠風暴」快艇競速賽,其中一艘快艇疑因高速失控,在比賽途中竟整艘騰空飛起,甚至在空中翻轉數圈後重重摔落湖面,所幸船上2名選手奇蹟生還,僅受輕傷。

綜合外媒報導,這艘快艇為了打破紀錄,最高時速竟達322公里。由於速度過快,快艇在比賽途中突然失控,高速衝出水面約9公尺高,在空中翻轉約3圈後墜落。

儘管船身嚴重損壞,2名選手卻奇蹟似地自行走出駕駛艙,身上僅有輕微擦傷,讓目擊者驚呼「天哪,這簡直就是一個奇蹟」。他們最終也贏得本場賽事,並將獲勝獎金捐給慈善機構。

#LakeHavasu / #Arizona



Here’s another angle of the crash. Pretty remarkable that everyone is okay https://t.co/nySL53SiMo pic.twitter.com/M3hOlO2D07