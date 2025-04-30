菲期中選舉前夕爆諜影！ 中國男攜「偽基地台」監聽器選委會旁遭逮

菲律賓國安單位逮捕疑涉監控活動中國公民。（圖取自菲律賓國家調查局Facebook專頁）

2025/04/30 16:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓當局週三宣布，在距離5月12日期中選舉不到兩週之際，逮捕了一名中國籍男子，他涉嫌在首都馬尼拉的選舉委員會（Comelec）辦公室附近操作監控設備。

《法新社》報導，菲律賓國家調查局（NBI）發言人拉文（Ferdinand Lavin）表示，這名男子是在週二被捕，當時他正操作一台俗稱「IMSI 捕捉器」（IMSI catcher）的設備。這種裝置能偽裝成手機基地台，在方圓一至三公里範圍內攔截空中傳輸的通訊訊息。拉文指出，這是該男子第三次出現在Comelec附近，此前NBI人員已確認該監控設備正在運作。

請繼續往下閱讀...

除了選舉委員會周邊，調查顯示該男子近期還曾駕車前往菲律賓最高法院、司法部及美國大使館等敏感地點附近。拉文透露，被捕男子持有中國特別行政區澳門簽發的護照；與他同行的菲律賓籍司機因配合調查而未被拘留。中國駐馬尼拉大使館尚未對此事做出回應。

這已非近期首起類似案件。今年二月，另有兩名中國男子因涉嫌駕駛車輛，在馬尼拉多處敏感政府與軍事設施附近使用同款設備而遭拘留。

此次逮捕事件發生在中菲關係持續緊張的背景下。兩國不僅因南海主權爭議頻頻對峙，近期更相互指控從事間諜活動。北京本月稍早宣稱「破獲」了菲律賓某情報機構設置的網絡並逮捕三名菲籍間諜；菲國國家安全會議（NSC）則駁斥相關說法，指中國官媒播出的認罪畫面顯然是「照稿演出」，且其所稱的菲國間諜機構根本不存在。

此外，菲國國安會助理總署長馬拉雅（Jonathan Malaya）上週在參議院聽證會上表示，國安會相信北京很可能涉及針對即將到來的期中選舉所發動的網路攻擊，意圖影響選情。中國大使館對此指控予以強烈否認。

菲律賓將於5月12日舉行期中選舉，將改選數百個國會參眾兩院席次以及數千個地方政府職位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法