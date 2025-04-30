川普百日反擊戰！ 白宮列57項「媒體騙局」 怒批假新聞抹黑

美國總統川普29日於白宮向媒體發表談話後，準備搭乘陸戰隊一號直升機前往密西根州，參加紀念其上任百日的造勢活動。（美聯社）

2025/04/30 15:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普第二任期4月29日，白宮當天發布一份清單，詳列其所稱媒體、民主黨及批評者散佈的57項「最惡劣騙局」（hoaxes）。白宮新聞稿措辭強硬，指控這些「假新聞」盟友散播謊言，罹患「川普精神錯亂綜合症」。

據福斯新聞（Fox News）報導，這份清單羅列了多起爭議事件，指稱是針對川普政府的不實指控或誤導性報導。福斯新聞 （Fox News） 報導了其中幾個案例：

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其一是加州民主黨眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）聲稱「沒有哪位總統」任內首月空難數比川普多。白宮指此為「騙局」，並引用交通部數據反駁，指出前總統拜登上任初期（2021年1月21日至2月17日）美國發生55起航空事故，多於川普同期（2025年）的35起。

另一項引發關注的爭議，涉及拜登政府是否花費數百萬美元進行「老鼠變性」研究。白宮點名美國有線電視新聞網（CNN）最初試圖「事實查核」並駁斥川普的說法。然而，CNN後來修正了其報導，澄清雖然政府確有資助相關研究，但目的是探討性別肯定照護中使用的治療方法對人體健康的潛在影響，而非以「讓老鼠變性」為目的。

白宮清單還提到，伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）及芝加哥公校官員曾未經驗證即宣稱美國移民暨海關執法局（ICE）突襲一所小學，多家媒體包括《芝加哥論壇報》也跟進報導。事實上，ICE否認派員前往該校，美國特勤局（Secret Service）則發聲明表示是其探員前往調查針對某官員的威脅。芝加哥公校隨後承認誤報，歸咎於「誤解」。芝加哥市長強森（Brandon Johnson）也發文澄清是特勤局而非ICE人員到場。

此外，白宮指控《美聯社》錯誤報導國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）曾說川普與俄羅斯總統普廷是「非常好的朋友」。《美聯社》最終撤回了這篇報導，並發表聲明承認錯誤，澄清加巴德當時指的是川普與印度總理莫迪（Narendra Modi）的友好關係。《美聯社》隨後發布了更正後的報導，並在文末加註編輯說明，承認刪除了含有錯誤訊息的原始文章。

福斯新聞指出，白宮此舉顯然意在反擊其上任百日以來所面臨的媒體監督與政治批評，將其定調為惡意的「騙局」與「謊言」。

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