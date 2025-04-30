駭入系統竄改菜單 前迪士尼員工被判入獄3年

一名美國迪士尼樂園前員工因駭入公司內部伺服器，竄改餐廳菜單內容，包括偽造過敏原資訊、加入不雅用語，遭法院判處3年徒刑。示意圖。（美聯社資料照）

2025/04/30 15:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名美國迪士尼樂園前員工因駭入公司內部伺服器，竄改餐廳菜單內容，包括偽造過敏原資訊、加入不雅用語，遭法院判處3年徒刑，並須賠償將近69萬美元（約新台幣2179萬），其中大部分金額將支付迪士尼公司。

綜合《CNN》28日等外媒報導，男子謝爾（Michael Scheuer）今年1月承認一項電腦詐欺罪、一項加重身分盜用罪，依據起訴文件內容提及，謝爾曾任迪士尼菜單製作經理，負責製作、發布園區內所有餐廳的菜單，並擁有內部伺服器存取權限；不過，他在2024年6月因違反公司規定遭解雇，隨後多次非法入侵系統。

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據了解，謝爾駭入系統並修改菜單內容，包括更改價格、加入粗俗用詞，還竄改過敏原資訊，將含花生的餐點標示為「不含花生」，此舉對過敏者構成致命威脅，所幸迪士尼當局在菜單發送智餐廳前，先發現異常並全面回收。

謝爾還將菜單字型改為「Wingdings」符號，導致整個菜單系統癱瘓，迪士尼公司被迫關閉應用程式並重啟備份資料。

美國司法部上週發布新聞稿指出，謝爾甚至將酒類產地資訊改為發生過大規模槍擊案的地點；此外，謝爾利用機器人嘗試超過10萬次登入，導致至少14名迪士尼員工帳戶被鎖定無法使用。

謝爾聘僱律師哈斯（David Haas）近日向CNN發布聲明表示，謝爾對其前同事仍感抱歉且深具悔意，法官在量刑時採納了辯方的陳述與緩刑建議，判刑結果為檢方求刑的一半。

聯邦法院上週裁決謝爾3年監禁，並賠償近69萬美元，其中多數將支付給迪士尼公司。目前迪士尼公司對此發表評論。

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