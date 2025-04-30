為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    駭入系統竄改菜單 前迪士尼員工被判入獄3年

    一名美國迪士尼樂園前員工因駭入公司內部伺服器，竄改餐廳菜單內容，包括偽造過敏原資訊、加入不雅用語，遭法院判處3年徒刑。示意圖。（美聯社資料照）

    一名美國迪士尼樂園前員工因駭入公司內部伺服器，竄改餐廳菜單內容，包括偽造過敏原資訊、加入不雅用語，遭法院判處3年徒刑。示意圖。（美聯社資料照）

    2025/04/30 15:30

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名美國迪士尼樂園前員工因駭入公司內部伺服器，竄改餐廳菜單內容，包括偽造過敏原資訊、加入不雅用語，遭法院判處3年徒刑，並須賠償將近69萬美元（約新台幣2179萬），其中大部分金額將支付迪士尼公司。

    綜合《CNN》28日等外媒報導，男子謝爾（Michael Scheuer）今年1月承認一項電腦詐欺罪、一項加重身分盜用罪，依據起訴文件內容提及，謝爾曾任迪士尼菜單製作經理，負責製作、發布園區內所有餐廳的菜單，並擁有內部伺服器存取權限；不過，他在2024年6月因違反公司規定遭解雇，隨後多次非法入侵系統。

    據了解，謝爾駭入系統並修改菜單內容，包括更改價格、加入粗俗用詞，還竄改過敏原資訊，將含花生的餐點標示為「不含花生」，此舉對過敏者構成致命威脅，所幸迪士尼當局在菜單發送智餐廳前，先發現異常並全面回收。

    謝爾還將菜單字型改為「Wingdings」符號，導致整個菜單系統癱瘓，迪士尼公司被迫關閉應用程式並重啟備份資料。

    美國司法部上週發布新聞稿指出，謝爾甚至將酒類產地資訊改為發生過大規模槍擊案的地點；此外，謝爾利用機器人嘗試超過10萬次登入，導致至少14名迪士尼員工帳戶被鎖定無法使用。

    謝爾聘僱律師哈斯（David Haas）近日向CNN發布聲明表示，謝爾對其前同事仍感抱歉且深具悔意，法官在量刑時採納了辯方的陳述與緩刑建議，判刑結果為檢方求刑的一半。

    聯邦法院上週裁決謝爾3年監禁，並賠償近69萬美元，其中多數將支付給迪士尼公司。目前迪士尼公司對此發表評論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播