嘉年華郵輪返抵德州港口爆發「乘客大亂鬥」 24人列禁搭黑名單

美國德州加爾維斯敦（Galveston）港口近日發生20多名郵輪乘客大亂鬥事件。（本報合成，擷取自Trelle Ray/FB）

2025/04/30 15:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise）一艘郵輪結束為期7天的西加勒比海之旅後，返抵德州加爾維斯敦（Galveston）港口，卻在碼頭上爆發大規模乘客鬥毆事件，至少20多人參與，混亂場面全被拍下。郵輪公司事後宣布，24人已被列入永久禁搭名單。

綜合外媒報導，事件發生在當地時間26日，當時郵輪正停靠在加爾維斯敦碼頭，正值乘客準備下船之際，卻傳出數十人追打其中一名乘客，場面混亂，推擠、拳打腳踢場面全被目擊民眾用手機拍下。

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影片畫面顯示，行李認領區內一群乘客情緒激動地追逐一名男子，不僅撞倒現場設施，甚至將對方撲倒在地，群起攻擊。儘管保全人員隨後介入，但現場鬥毆仍持續數分鐘，引發不少民眾驚呼圍觀。

嘉年華郵輪證實，事件發生於美國海關與邊境保護局（CBP）管理的上岸區，目前已交由執法單位調查處理，並將數人拘留，其中一人遭正式逮捕並起訴。同時強調，公司對暴力事件「零容忍」，涉案的24名乘客將永久禁止搭乘旗下所有航線。

24 people banned after a wild brawl broke out on a Carnival cruise ship in Texas.



What the hell is going on with people lately?



pic.twitter.com/eTKIu9CA3K — Clown World ™ ???? （@ClownWorld_） April 29, 2025

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