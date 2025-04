嘉年華郵輪返抵德州港口爆發「乘客大亂鬥」 24人列禁搭黑名單

2025/04/30 15:50

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國嘉年華郵輪公司(Carnival Cruise)一艘郵輪結束為期7天的西加勒比海之旅後,返抵德州加爾維斯敦(Galveston)港口,卻在碼頭上爆發大規模乘客鬥毆事件,至少20多人參與,混亂場面全被拍下。郵輪公司事後宣布,24人已被列入永久禁搭名單。

綜合外媒報導,事件發生在當地時間26日,當時郵輪正停靠在加爾維斯敦碼頭,正值乘客準備下船之際,卻傳出數十人追打其中一名乘客,場面混亂,推擠、拳打腳踢場面全被目擊民眾用手機拍下。

請繼續往下閱讀...

影片畫面顯示,行李認領區內一群乘客情緒激動地追逐一名男子,不僅撞倒現場設施,甚至將對方撲倒在地,群起攻擊。儘管保全人員隨後介入,但現場鬥毆仍持續數分鐘,引發不少民眾驚呼圍觀。

嘉年華郵輪證實,事件發生於美國海關與邊境保護局(CBP)管理的上岸區,目前已交由執法單位調查處理,並將數人拘留,其中一人遭正式逮捕並起訴。同時強調,公司對暴力事件「零容忍」,涉案的24名乘客將永久禁止搭乘旗下所有航線。

24 people banned after a wild brawl broke out on a Carnival cruise ship in Texas.



What the hell is going on with people lately?



pic.twitter.com/eTKIu9CA3K