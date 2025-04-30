越戰終結50年大閱兵！越南首邀「這三國」軍隊齊步走

越南今日（30日）在胡志明市舉行盛大閱兵式，紀念西貢陷落暨越戰結束50週年，約1萬3000人參與盛典。（法新社）

2025/04/30 14:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕越南今日（30日）在胡志明市（前稱西貢）舉行盛大閱兵式，紀念西貢陷落暨越戰結束50週年，約1萬3000人參與盛典。此次活動首度邀請來自中國、寮國和柬埔寨的外國軍隊同台亮相，彰顯越南與鄰國日益緊密的戰略夥伴關係，成為一大外交亮點。

綜合外媒報導，閱兵隊伍沿著通往獨立宮的大道前進，現場紅旗飄揚，愛國歌曲響徹雲霄。一些越南軍人身穿與北越時期相仿的制服，空中則有俄製戰鬥機與直升機編隊飛行，地面花車展示國徽與胡志明肖像，遊行隊伍特地經過曾見證西貢陷落的美國領事館與獨立宮，重現歷史場景，增添象徵意義。

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越共中央總書記蘇林在典禮致詞中表示，這場戰爭的勝利不僅是結束長達三十年的獨立抗爭，更是信仰與正義戰勝暴政的象徵。他強調「所有越南人都是越南的後代」，擁有在國內生活、追求幸福與愛的權利。越南將以「面向未來、尊重差異」為原則，致力於建設一個「和平、統一、繁榮與發展」的現代國家。

此次也是越戰紀念活動中首次有外國軍隊參與。118名中共解放軍官兵與來自寮國、柬埔寨的部隊共同列隊，表達對越南當年戰爭勝利的支持與聲援。蘇林特別感謝當年蘇聯、中國的援助，以及寮國、柬埔寨的團結協助，並提及包括美國在內的「全球進步人士」對越南抗戰的支持。

與過去不同，今年的紀念活動更強調和平與區域團結，而非單純展現軍事力量。分析人士指出，這反映越南對當前全球地緣政治與經濟變局的因應策略，試圖在中美兩強之間尋求平衡。

今年亦逢越美建交30週年，美國駐胡志明市總領事伯恩斯（Susan Burns）罕見出席活動，顯示兩國關係邁入新里程碑，對比2015年40週年活動時美方缺席，此舉具指標意義，越南在2023年已將與美國關係提升為「全面戰略夥伴關係」，與中國、俄羅斯享有同等外交地位。

儘管如此，美國近期對越南加徵關稅與削減對外援助，對依賴出口導向的越南經濟形成壓力。另一方面，越南持續與俄羅斯維繫軍事合作關係，並仰賴中國作為最大經濟投資國，中越兩國元首近期頻繁互訪，深化雙邊合作。

西貢於1975年4月30日陷落，象徵越戰正式結束。這場長達二十年的戰爭造成約300萬越南人與近6萬美軍喪生，並於隔年實現南北統一。距離法國殖民統治結束與國家分裂至今，已逾70年。

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