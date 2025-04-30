螢火蟲Alpha火箭升空後故障 洛馬測試衛星墜入太平洋

此次發射失敗的洛克希德馬丁LM400衛星，其設計目標是作為執行多種軌道任務的先導驗證平台，示意圖。（圖擷取自Lockheed Martin官網）

2025/04/30 12:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太新創公司螢火蟲航太（Firefly Aerospace）的Alpha火箭，29日執行其第6次飛行任務時於升空後發生技術故障，導致其搭載的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司測試衛星未能進入預定軌道，最終墜入太平洋。

《路透》報導，根據螢火蟲航太說明，火箭從加州范登堡太空軍基地升空約2分鐘後，其上面級引擎噴嘴在預定與核心助推器分離的瞬間脫落，導致引擎推力「顯著降低」。

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儘管火箭未如一般故障般爆炸或觸發關機指令，上面級仍持續飛行數分鐘並一度爬升至320公里的高空，但終因未能達到入軌所需的速度，被地球引力拉回大氣層。螢火蟲航太證實，火箭上面級與衛星酬載已「安全墜入」南極洲以北的太平洋指定清理區。

在火箭上升過程中，該公司的直播畫面顯示有多塊碎片從箭體上脫落，螢幕上顯示的高度與速度數據也比正常情況提早消失。

這次失敗使得Alpha火箭自2021年首次試射以來，6次任務中已有4次以失敗告終。這與該公司3月份才剛成功達成首次民間企業月球軟著陸的里程碑形成鮮明對比。螢火蟲航太是眾多試圖在由馬斯克（Elon Musk）的SpaceX公司主導的商業發射市場中，爭奪一席之地的新創公司之一。

此次任務是螢火蟲航太與洛馬簽訂、預計到2029年執行多達25次發射服務合約下的首次飛行。酬載衛星是由洛馬公司自費研發的LM 400技術展示衛星，旨在驗證該公司計畫未來銷售給五角大廈等客戶的新型太空技術。

發射後約1小時，螢火蟲航太曾在社群平台X發文稱火箭進入了「比預期低的軌道」，但隨後將該文刪除。該公司表示，目前正與洛克希德馬丁、美國太空軍及聯邦航空總署合作，調查導致失敗的根本原因。

螢火蟲航太希望藉由Alpha火箭，滿足美國國防部對於發射國家安全酬載的需求，特別是在時間緊迫的快速響應發射任務方面。該公司曾在2023年成功為太空軍執行過一次此類型的快速發射展示任務。

螢火蟲Alpha火箭29日自加州范登堡基地升空，圖為執行助推器分離的畫面。（路透）

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