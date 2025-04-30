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    菲律賓放寬官員來台交流限制 國台辦不滿：堅決反對

    國台辦發言人朱鳳蓮今日在國台辦例行記者會中表示，中方堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來。（資料照）

    國台辦發言人朱鳳蓮今日在國台辦例行記者會中表示，中方堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來。（資料照）

    2025/04/30 12:18

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓政府21日公告第八十二號通函，敘明在促進台菲兩國經貿、投資關係下，放寬允許菲律賓官員訪問台灣在內的若干限制。對此，中國國台辦表示堅決反對，並要菲律賓「停止玩火」。

    菲律賓總統府21日頒布備忘錄通告，放寬30多年來對政府官員與台灣交流的嚴格限制，在新的備忘錄通告後，除了總統、副總統、外交部長和國防部長外，其餘官員可在不使用官方頭銜的前提下，使用一般護照訪台。

    國台辦發言人朱鳳蓮今日在國台辦例行記者會中表示，中方堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來。菲方應恪守一個中國原則，停止在台灣問題上玩火，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。無論民進黨當局怎樣貼靠外部勢力謀「獨」挑釁，都改變不了台灣是中國一部分的事實。

    中國駐菲律賓使館昨（29）日也表示，台灣是中國的一個省，是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國核心利益中的核心。一個中國原則是國際社會普遍共識，也是中菲關係的政治基礎。中方堅決反對建交國同台灣地區開展任何形式的官方往來。我們敦促菲方恪守一個中國原則，停止與台灣當局進行任何形式的官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。奉勸菲方有關人士不要在台灣問題上挑釁，玩火者必自焚。

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