為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國袋鼠州際公路遊蕩造成塞車 警用麻醉槍捕獲

    美國昨日有隻名叫希拉（Sheila）的袋鼠逃脫柵欄，隨後被發現在阿拉巴馬州一段州際公路遊蕩。（美聯）

    美國昨日有隻名叫希拉（Sheila）的袋鼠逃脫柵欄，隨後被發現在阿拉巴馬州一段州際公路遊蕩。（美聯）

    2025/04/30 12:56

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國昨（29）日有隻名叫希拉（Sheila）的袋鼠逃脫柵欄，隨後被發現在阿拉巴馬州一段州際公路遊蕩，造成交通堵塞，為避免發生危險，警方封鎖州際公路的兩側以保護駕駛以及袋鼠的安全，最後在警方與希拉主人的合力下，成功使用麻醉槍進行捕獲。

    《衛報》報導，美國一隻名叫希拉的袋鼠從柵欄逃出，之後被發現在蒙哥馬利（Montgomery）與奧本（Auburn）間梅肯（Macon）的85號州際公路出現，警方得知後火速聯繫到了希拉的主人史塔爾（Patrick Starr）一同到場處理，由於現場已經造成州際公路堵塞，為了安全起見，警方決定將道路封鎖，最後利用麻醉槍成功捕獲希拉。

    梅肯警長布倫森（Andre Brunson）表示，最初聽聞有人通報州際公路上有袋鼠時，警局內完全沒有人相信，直到有人傳影像才發現真的有袋鼠。史塔爾則提到，自己家經營南瓜園和寵物型動物園，但希拉只是自己的私人寵物，在注射麻醉藥物後已送往奧本大學獸醫學院接受治療，目前恢復順利，已經可以正常飲食。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播