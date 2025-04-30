美國袋鼠州際公路遊蕩造成塞車 警用麻醉槍捕獲

美國昨日有隻名叫希拉（Sheila）的袋鼠逃脫柵欄，隨後被發現在阿拉巴馬州一段州際公路遊蕩。（美聯）

2025/04/30 12:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國昨（29）日有隻名叫希拉（Sheila）的袋鼠逃脫柵欄，隨後被發現在阿拉巴馬州一段州際公路遊蕩，造成交通堵塞，為避免發生危險，警方封鎖州際公路的兩側以保護駕駛以及袋鼠的安全，最後在警方與希拉主人的合力下，成功使用麻醉槍進行捕獲。

據《衛報》報導，美國一隻名叫希拉的袋鼠從柵欄逃出，之後被發現在蒙哥馬利（Montgomery）與奧本（Auburn）間梅肯（Macon）的85號州際公路出現，警方得知後火速聯繫到了希拉的主人史塔爾（Patrick Starr）一同到場處理，由於現場已經造成州際公路堵塞，為了安全起見，警方決定將道路封鎖，最後利用麻醉槍成功捕獲希拉。

請繼續往下閱讀...

梅肯警長布倫森（Andre Brunson）表示，最初聽聞有人通報州際公路上有袋鼠時，警局內完全沒有人相信，直到有人傳影像才發現真的有袋鼠。史塔爾則提到，自己家經營南瓜園和寵物型動物園，但希拉只是自己的私人寵物，在注射麻醉藥物後已送往奧本大學獸醫學院接受治療，目前恢復順利，已經可以正常飲食。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法