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    日本女高中生家門前遇刺亡 嫌犯稱「社會底層」隨機殺害女性洩憤

    日本警方示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    日本警方示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    2025/04/30 13:11

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    日本女高中生家門口遇刺身亡 24歲男嫌滿身血走到警局自首

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣14日發生駭人命案，一名15歲女高中生放學返家途中，遭人持刀襲擊，倒臥在自家公寓門前不治。嫌犯谷內寬幸事後滿身是血前往警局自首，經警方偵訊後坦承行凶，並供稱自己因曾受虐導致性格扭曲且長期生活在社會底層，當天決定隨機尋找女性下手發洩。

    據《NHK》報導 ，埼玉縣警方調查發現，谷內寛幸是案發現場附近一家建築公司的工人，居住於公司提供的宿舍。案發當日，他拿著菜刀在街頭遊走約2小時，佯裝成路人伺機行兇，最終鎖定身穿校服的女學生，並在對方回到自家公寓門前時動手。

    谷內犯案後步行前往鄰近警察局報案，起初保持緘默，但近期供稱，因遭受虐待，心理變得扭曲，活在社會最底層，當天走出宿舍後，開始尋找女性作為殺害目標警方調查確認，谷內與死者素不相識，雙方手機及社交媒體紀錄並無交集，排除認識或有預謀跟蹤等情節。

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