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    美通過帕度出任駐中大使 挺台國際參與、曾訪台會見蔡英文

    前喬治亞州聯邦參議員帕度（David Perdue）將出任美國駐中國大使，圖為他4月初出席參議院的聽證會。（彭博）

    前喬治亞州聯邦參議員帕度（David Perdue）將出任美國駐中國大使，圖為他4月初出席參議院的聽證會。（彭博）

    2025/04/30 12:21

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院29日通過，由美國總統川普提名、縱橫政商界的前聯邦參議員帕度（David Perdue）出任美國駐中國大使。他曾在聽證會上表示曾與川普私下討論台灣安全，也曾於參議員任內訪台，拜會時任總統蔡英文。目前未知他何時履新，但料中美關稅問題是他上任後優先事項。

    綜合媒體報導，他本月初出席聽證會時至少兩度答覆對台立場，內容緊扣台灣關係法、美中3個公報及對台6項保證。當被問及如何嚇阻中國對台的侵略行為時，帕度表示，他曾就此與川普進行私人對話。

    帕度指出，對美國而言，最重要的是兩岸局勢能以和平的方式解決。對此，絕不能有任何誤解。

    帕度當時還曾形容，北京正在對美國發動一場「新型態戰爭」，指中國的全球野心威脅著現有世界秩序，且美中關係是「21世紀最重要的外交挑戰」。

    75歲的帕度在2015至2021年期間擔任喬治亞州參議員，在進入國會之前，擔任過運動品牌Reebok的總裁、紡織公司PillowTex的行政總裁，以及美國零售商Dollar General的行政總裁。

    對台立場方面，帕度曾在參議院軍事委員會審議「2019年國防授權法案」（NDAA）時投票支持通過法案，法案內容包含多項友台條文。並曾在2018年6月以參議院軍事委員會、預算委員會，及農業、營養和林業委員會成員身份臨時更改行程訪台，並與時任總統蔡英文會面。

    帕度支持台灣國際參與，曾於2015年連署支持台灣以觀察員身份參與國際刑警組織（INTERPOL）的法案，並於2017年5月連署參議院致時任美國衛生部長普萊斯（Tom Price）的聯名函，力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）。

    帕度（David Perdue）2018年6月曾以參議員身份訪台，獲時任總統蔡英文接見。（資料照）

    帕度（David Perdue）2018年6月曾以參議員身份訪台，獲時任總統蔡英文接見。（資料照）

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