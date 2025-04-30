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    助國際刑事法院對納坦雅胡提戰爭罪證據 喬治克隆尼律師妻恐遭禁入境美國

    英國人權律師阿瑪爾克隆尼，因參與國際刑事法院（ICC）針對以色列總理納坦雅胡及前國防部長葛朗特提出戰爭罪指控證據，可能面臨被美國禁止入境的風險。（法新社資料照）

    英國人權律師阿瑪爾克隆尼，因參與國際刑事法院（ICC）針對以色列總理納坦雅胡及前國防部長葛朗特提出戰爭罪指控證據，可能面臨被美國禁止入境的風險。（法新社資料照）

    2025/04/30 13:38

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢知名影星喬治克隆尼的妻子、英國人權律師阿瑪爾克隆尼，因參與國際刑事法院（ICC）針對以色列總理納坦雅胡及前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）提出戰爭罪指控證據，可能面臨被美國禁止入境的風險。

    綜合《金融時報》等外媒報導，英國外交部近期警告數名資深國際律師，其中包括阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney），這些律師因向ICC提供法律建議，可能受美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令的制裁。這項行政命令於今年2月簽署，指控ICC對美國及其盟友以色列採取「無根據的法律行動」，並授權對ICC官員、員工及其直系家屬實施經濟懲罰與簽證限制。

    阿瑪爾克隆尼去年受ICC邀請，加入國際法律專家小組，協助評估以色列與哈瑪斯在加薩戰爭中的戰爭罪證據。小組一致認定ICC有管轄權，並支持對雙方領導人發出逮捕令。ICC檢察官汗（Karim Khan）於2024年11月對納坦雅胡、葛朗特發出逮捕令，指控其蓄意剝奪加薩地區平民生存所需物資。

    據了解，阿瑪爾克隆尼是黎巴嫩裔英國公民，由於丈夫喬治克隆尼正在百老匯演出新戲，一家人暫住紐約，若她遭美國列入制裁名單，未來可能無法再入境美國。

    目前白宮與克隆尼夫婦的發言人皆未回應。

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